Reactia jucatorului de la Porto care a parasit terenul din cauza rasismului: "A fost o umilinta atroce!" Cazul sau a facut inconjurul Europei

Moussa Marega, atacantul de 28 de ani al lui Porto, a avut parte de o primire mai putin calduroasa a fanilor lui Guimaraes in ultima etapa din Portugalia.

Suporterul a marcat golul decisiv al partidei in minutul 60 si a fost victima scandarilor rasiste. Acesta a vrut sa iasa de pe teren, moment in care coechipierii, dar si adversarii au incercat sa il opreasca. Fotbalistul nu a mai putut continua partida si a fost schimbat cateva minute mai tarziu:

"Sunt mai bine acum. M-am simtit ca naiba, a fost o umilinta atroce, m-a afectat profund. Dupa meci, m-am dus acasa si cum am stat cu copiii mei, am reusit sa zambesc.

Toate mesajele de sustinere primite, din toata lumea, mi-au dat putere. Serios, vreau sa le multumesc celor care m-au sustinut. Colegii mei n-au inteles reactia mea de a iesi de pe teren. Erau socati. Prima reactie a lor a fost sa ma calmeze, pentru ca ma cunosc bine. Cand le-am explicat ce insulte am primit, agresiunile carora le-am fost tinta, au inteles. Nu mai aveam cum sa joc, trebuia sa parasesc gazonul", a spus Marega pentru RMC Sport.

Another day in football, another racism incident. Porto striker Marega walks off the pitch after Vitoria Guimarães fans racially abused him.

So sad to see stuff like this still happen, so many dumb people in this world. Disgusting. ????‍♂️ pic.twitter.com/xQ48OKMBl2