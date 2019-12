INCREDIBIL! Combat rasismul cu RASISM! Ultima campanie din Serie A impotriva rasismului a starnit CONTROVERSE

In fotbalul italian sunt intalnite tot mai des problemele rasismului. Jucatorii de culoare precum Lukaku sau Balotelli sunt abuzati rasial de catre suporteri la aproape fiecare meci.

Pentru a combate asta, cei din Serie A au inceput o campanie numita "Nu Rasismului", insa imaginile campaniei au socat lumea intreaga. Acestia au folosit 3 opere de arta ale artistului international, Simone Fugazzotto, in care apar cimpanzei si maimute, fiecare cu motive desenate pe fata.

"Cu acest trio de picturi, am incercat sa arat ca suntem cu totii creaturi complexe si fascinante, care pot fi triste sau fericite, catolice, musulmane sau budiste, insa, la finalul zilei, ceea ce decide cine suntem nu este culoarea pielii", a declarat Simone Fugazzotto, conform Football Italia.

Cei din Serie A au prezentat tablourile si au explicat insemnatatea lor: "Aceste 3 picturi in care apar maimutele vor sa imprastie valorile integrarii, multiculturalismului si fratiei".

Serie A's new 'No to Racism' campaign.

This is an absolute joke. ???????????? pic.twitter.com/YektJx7cch