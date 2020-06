Jucatorii de la Poli Iasi se implica in lupta contra rasismului. "Mi s-a spus sa ma intorc in tara mea, mi s-a spus negru de multe ori"

Mortea barbatului afro-american din SUA a generat un val de evenimente si proteste contra rasismului.

Fotbalistii de la Iasi s-au alaturat si ei cauzei. Platini, Fomba, Omoh si Habibou au facut o fotografie alaturi de 2 tineri romani, cu mesajul: "Vietile negre conteaza".

Dupa acest lucru, mijlocasul nigerian, Michael Omoh, a declarat ca a fost victima scandarilor rasiste, dar a avut curajul si puterea de a treaca mai departe. El a mai declarat ca daca nu discutam despre rasism , aceasta "boala" nu va fi eradicata.

"Mi s-a spus sa ma intorc in tara mea, mi s-a spus cap negru, am fost numit negru de nenumarate ori, am experimentat rasismul la superlativ, dar ce pot face? Speram sa inceteze, dar m-am inselat. Daca nu vorbim despre aceasta boala numita RASISM nu va disparea sau macar va fi redusa. Daca aveti voce, va rog sa o folositi si sa vorbiti pentru ca toti suntem oameni si suntem toti la fel!", a transmis Michael Omoh.