Gazzetta dello Sport anunță destinația lui Radu Drăgușin. Cine forțează mutarea

Gazzetta dello Sport anunță destinația lui Radu Drăgușin. Cine forțează mutarea Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Potrivit jurnaliștilor italieni, fundașul Radu Drăgușin o va părăsi pe Spurs în această vară, destinația finală fiind Serie A.

TAGS:
TottenhamPremier Leagueradu dragusin
Din articol

După un an 2026 dificil, marcat de o accidentare gravă la genunchi, Radu Drăgușin (24 de ani) pare să nu mai aibă viitor la gruparea londoneză. Stoperul a jucat doar șase meciuri din postura de titular pe fondul unei crize în defensiva englezilor, însă a revenit pe banca de rezerve imediat ce problemele de lot s-au rezolvat.

Cu fotbaliști precum Cristian Romero, Kevin Danso și Micky Van De Ven deja în lot, alături de noile transferuri Marcos Senesi și Jan Paul Van Hecke, șansele românului de a prinde minute în sezonul viitor au devenit nule.

  • Dragusin
×
Interviu radu dragusin din culisele locker room despre cupa mondiala
Dragusin 310526
ÎNAPOI LA ARTICOL

Fabio Paratici insistă pentru fundașul român

Potrivit publicației Gazzetta dello Sport, drumurile lui Drăgușin și ale Fiorentinei se intersectează din nou. Interesul celor de la AS Roma a dispărut, însă gruparea „viola” este foarte activă pe această pistă. Mutarea este orchestrată de directorul sportiv Fabio Paratici. Acesta l-a pus pe român cap de listă, el fiind omul care a avut un rol esențial și în momentul transferului său de la Genoa la Tottenham.

Sursa citată notează că Paratici a pregătit deja terenul pentru perioada de mercato de vară. Acesta se află acum în Statele Unite ale Americii, la Cupa Mondială, dar va demara oficial negocierile odată cu revenirea în Italia. Relația excelentă pe care oficialul o păstrează cu șefii lui Spurs reprezintă un avantaj pentru Fiorentina.

Prețul solicitat de echipa engleză se menține la un nivel ridicat. „Tottenham vrea 25 de milioane de euro”, a transmis agentul fotbalistului încă din perioada de mercato din iarnă, cotă care va rămâne cel mai probabil valabilă și în vară. Italienii notează că Drăgușin ar fi preferat un transfer la AS Roma în detrimentul Fiorentinei, însă perspectiva de a-și irosi cei mai buni ani din carieră pe banca de rezerve la Londra îl determină acum să ia în calcul varianta Firenze.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un lider liberal îi ia apărarea lui Adrian Veștea și critică conducerea: „PNL a fost întotdeauna un partid al dezbaterii”
Un lider liberal îi ia apărarea lui Adrian Veștea și critică conducerea: „PNL a fost întotdeauna un partid al dezbaterii”
ARTICOLE PE SUBIECT
E gata! Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin. Impresarul a spus totul despre viitorul internaționalului român
E gata! Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin. Impresarul a spus totul despre viitorul internaționalului român
Rafael Van der Vaart a văzut ce înlocuitor vrea să aducă Tottenham pentru Radu Drăgușin și a reacționat: ”Îmi plânge inima!”
Rafael Van der Vaart a văzut ce înlocuitor vrea să aducă Tottenham pentru Radu Drăgușin și a reacționat: ”Îmi plânge inima!”
Drăgușin, fără dubii: „El va fi starul Mondialului, iar naționala lui va lua trofeul“
Drăgușin, fără dubii: „El va fi starul Mondialului, iar naționala lui va lua trofeul“
ULTIMELE STIRI
Belgia - Egipt 1-1, ACUM. Lukaku, decisiv imediat după intrarea pe teren
Belgia - Egipt 1-1, ACUM. Lukaku, decisiv imediat după intrarea pe teren
Gigi Becali a stabilit noua țintă în mercato pentru FCSB! Cât trebuie să plătească pentru fotbalistul român
Gigi Becali a stabilit noua țintă în mercato pentru FCSB! Cât trebuie să plătească pentru fotbalistul român
Șoc în fotbalul european: echipa din Europa League, exclusă din prima ligă + suspendare de 12 ani
Șoc în fotbalul european: echipa din Europa League, exclusă din prima ligă + suspendare de 12 ani
Bombă în Gruia! CFR Cluj primește o amendă uriașă de la UEFA și riscă suspendarea din Europa
Bombă în Gruia! CFR Cluj primește o amendă uriașă de la UEFA și riscă suspendarea din Europa
Dan Șucu vrea să transfere de la AS Roma. Atacantul ales de patronul celor de la Genoa
Dan Șucu vrea să transfere de la AS Roma. Atacantul ales de patronul celor de la Genoa
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Răsturnare de situație! FCSB primește o veste proastă și este în pericol să mai piardă un jucător

Răsturnare de situație! FCSB primește o veste proastă și este în pericol să mai piardă un jucător

”Când le-am spus că joc la Steaua, s-a făcut liniște la masă”. A ajuns la echipa națională și și-a surprins colegii

”Când le-am spus că joc la Steaua, s-a făcut liniște la masă”. A ajuns la echipa națională și și-a surprins colegii

Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii

Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii

FCSB și-a găsit atacant! Drum liber pentru golgheterul din Bundesliga

FCSB și-a găsit atacant! Drum liber pentru golgheterul din Bundesliga



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a stabilit noua țintă în mercato pentru FCSB! Cât trebuie să plătească pentru fotbalistul român
Gigi Becali a stabilit noua țintă în mercato pentru FCSB! Cât trebuie să plătească pentru fotbalistul român
Șoc în fotbalul european: echipa din Europa League, exclusă din prima ligă + suspendare de 12 ani
Șoc în fotbalul european: echipa din Europa League, exclusă din prima ligă + suspendare de 12 ani
Bombă în Gruia! CFR Cluj primește o amendă uriașă de la UEFA și riscă suspendarea din Europa
Bombă în Gruia! CFR Cluj primește o amendă uriașă de la UEFA și riscă suspendarea din Europa
Belgia - Egipt 1-1, ACUM. Lukaku, decisiv imediat după intrarea pe teren
Belgia - Egipt 1-1, ACUM. Lukaku, decisiv imediat după intrarea pe teren
După Gnahore, Andrei Nicolescu anunță și alte plecări de la Dinamo: "Vom încerca să le găsim soluții"
După Gnahore, Andrei Nicolescu anunță și alte plecări de la Dinamo: "Vom încerca să le găsim soluții"
Alte subiecte de interes
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
CITESTE SI
Un lider liberal îi ia apărarea lui Adrian Veștea și critică conducerea: „PNL a fost întotdeauna un partid al dezbaterii”

stirileprotv Un lider liberal îi ia apărarea lui Adrian Veștea și critică conducerea: „PNL a fost întotdeauna un partid al dezbaterii”

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

INTERVIU. Traian Băsescu, despre desemnarea lui Veștea: ”Vine parașutat de la Brașov .. De unde ai, frate, 240 de voturi?”

stirileprotv INTERVIU. Traian Băsescu, despre desemnarea lui Veștea: ”Vine parașutat de la Brașov .. De unde ai, frate, 240 de voturi?”

Furtuni violente au răvășit România. Un om a murit lovit de trăznet, grindina a format straturi groase de gheață pe străzi

stirileprotv Furtuni violente au răvășit România. Un om a murit lovit de trăznet, grindina a format straturi groase de gheață pe străzi

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!