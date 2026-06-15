Gazzetta dello Sport anunță destinația lui Radu Drăgușin. Cine forțează mutarea

După un an 2026 dificil, marcat de o accidentare gravă la genunchi, Radu Drăgușin (24 de ani) pare să nu mai aibă viitor la gruparea londoneză. Stoperul a jucat doar șase meciuri din postura de titular pe fondul unei crize în defensiva englezilor, însă a revenit pe banca de rezerve imediat ce problemele de lot s-au rezolvat.

Fabio Paratici insistă pentru fundașul român

Potrivit publicației Gazzetta dello Sport, drumurile lui Drăgușin și ale Fiorentinei se intersectează din nou. Interesul celor de la AS Roma a dispărut, însă gruparea „viola” este foarte activă pe această pistă. Mutarea este orchestrată de directorul sportiv Fabio Paratici. Acesta l-a pus pe român cap de listă, el fiind omul care a avut un rol esențial și în momentul transferului său de la Genoa la Tottenham.

Sursa citată notează că Paratici a pregătit deja terenul pentru perioada de mercato de vară. Acesta se află acum în Statele Unite ale Americii, la Cupa Mondială, dar va demara oficial negocierile odată cu revenirea în Italia. Relația excelentă pe care oficialul o păstrează cu șefii lui Spurs reprezintă un avantaj pentru Fiorentina.

Prețul solicitat de echipa engleză se menține la un nivel ridicat. „Tottenham vrea 25 de milioane de euro”, a transmis agentul fotbalistului încă din perioada de mercato din iarnă, cotă care va rămâne cel mai probabil valabilă și în vară. Italienii notează că Drăgușin ar fi preferat un transfer la AS Roma în detrimentul Fiorentinei, însă perspectiva de a-și irosi cei mai buni ani din carieră pe banca de rezerve la Londra îl determină acum să ia în calcul varianta Firenze.