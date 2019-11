RASISM, DIN NOU! Romelu Lukaku a fost IAR victima rasismului in meciul Slavia Praga - Inter! Belgianul a reactionat cu gol si o SUPER PASA de gol 

Atacantul lui Inter s-a enervat pe fanii care l-au insultat pe toata durata meciului. Raspunsul lui Lukaku a venit printr-un gol, marcat in minutul 81 al partidei, cand scorul era 1-1.

Nervos de scandarile rasiste, dupa ce a inscris, Lukaku a mers spre suporterii Slaviei, ducandu-si mainile la ureche, in semn de: "Ce mai ziceti acum?".

