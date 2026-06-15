Atacantul israelian Shon Weissman, fost golgheter în Bundesliga austriacă, este din ce în ce mai aproape de un transfer la FCSB!

Presa din Israel notează astăzi că Beitar Ierusalim, care se lupta cu FCSB pentru semnătura lui Weissman, a renunțat la aducerea internaționalului care ultima dată a evoluat la Blau-Weiss Linz, cu care a retrogradat din prima ligă a Austriei: ”Weissman nu va mai ajunge la echipă, iar Beitar este din ce în ce mai aproape să ajungă la o înțelegere în următoarele zile cu Eugene Ansah”, un atacant ghanez de la Ashdod.

Shon Weissman, golgheter în Austria și transfer în Spania pentru 4 milioane

Shon Weissman (30 de ani) are un CV interesant, care cuprinde inclusiv 5 meciuri în LaLiga și 11 în Serie A. Cea mai mare parte a carierei și-a petrecut-o în Spania, unde a jucat la Real Valladolid și Granada, iar în Italia a evoluat pentru Salernitana.

Crescut la Maccabi Haifa, Weissman a făcut o figură frumoasă în Austria, iar în sezonul 2019/2020 a fost golgheterul campionatului, cu 20 de reușite în tricoul lui Wolfsberger.

Weissman are o experiență solidă și la echipa națională a Israelului, cu 33 de meciuri și 6 goluri până în prezent. În preliminariile EURO 2024 a fost adversarul României și a jucat jumătate de oră la partida de la București (1-1).

4 milioane de euro plătea Real Valladolid, în 2020, pentru a-l cumpăra pe Weissman de la Wolfsberger, după ce cucerea titlul de golgheter în Austria

3,5 milioane de euro a plătit Granada pentru a-l cumpăra pe israelian de la Valladolid, trei ani mai târziu

750.000 de euro este cota de piață actuală a lui Weissman, potrivit Transfermarkt