Umbla 'goala pusca' prin casa si invita fanii sa stea in carantina cu ea! :) Vedeta porno care a 'omorat' internetul cu ultimele postari | GALERIE FOTO

Riley Reid profita de timnpul petrecut in izolare si a renuntat TOTAL la imbracaminte.

Starul porno a pus pe contul de Instagram mai multe fotografii care o infatiseaza facand sarcinile gospodariei in pielea goala.

Tanara de 28 de ani s-a imortalizat in timp ce descarca masina de spalat vase, in timp ce in alta imagine sta pe laptop in gradina, tot dezbracata.

Postarile au strans peste 500.000 de like-uri.

La una din poze, Riley a postat chiar si un mesaj pentru a-si pune fanii pe ganduri:

"Stai acasa cu mine", a fost mesajul tinerei.