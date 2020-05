Sport EXTREM! Vedeta care mediteaza goala, intr-o pozitie imposibila: "Nu faceti asta singuri!"

Daniela Blume (40 de ani), o realizatoare radio din Spania care a cochetat si cu meseria de terapeut sexual, impresioneaza in spatiul virtual cu calitatile acrobatice iesite din comun.

Numele ei adevarat e insa Alexandra Garcia si avea toate argumentele de a deveni fotomodel. Drept dovada, cititorii revistei FHM, varianta iberica, au plasat-o la un moment dat pe locul 13 in topul celor mai sexy femei ale planetei.

Pe langa jurnalism si terapie de cuplu, Daniela Blume mai are o pasiune, aceea de a medita in cele mai ciudate pozitii. Inclusiv cu capul in jos, sprijinita doar de doi pereti. E un exercitiu periculos, care probabil le-ar face invidioase si pe cele mai valoroase gimnaste. ”Va rog, nu incercati asta fara ajutor sau fara o perna sub cap”, le-a transmis Daniela Blume amatorilor de senzatii tari.

”E vorba despre meditatie. De fiecare data cand am nevoie de calm, aceasta pozitie mi-l ofera. Lucrurile inversate aduc luciditate si seninatate mentala”, sustine fumoasa blonda. Interesant e si felul in care Daniela Blume a reusit sa fenteze cenzura Instagramului, in ciuda faptului ca obisnuieste sa practice aceste elemente de acrobatie complet dezbracata, ea fiind extrem de atenta cu tinuta astfel incat sa nu-și descopere in totalitate zonele intime.