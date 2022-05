Roland Garros 2022 începe duminică, 22 mai și se întinde pe durata a două săptămâni. Al doilea turneu de mare șlem al anului îi are campioni en-titre pe Novak Djokovic, respectiv Barbora Krejcikova, în probele individuale.

128 de jucători se vor alinia la startul competiției, cu visul de a urma să câștige 7 meciuri consecutiv, pentru a pune mâna pe trofeul mult râvnit.

Complexul Stade Roland Garros are în componență 18 terenuri care vor găzdui tenis de cea mai bună calitate, respectând tradiția fiecărei primăveri la Paris, din 1941 încoace. 2022 este al 81-lea an consecutiv în care turneul de pe zgura pariziană se desfășoară, nefiind periclitat de război.

Țara noastră are 7 jucătoare implicate în proba individuală feminină: Simona Halep, Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse, Irina Begu, Ana Bogdan, Irina Bara și Mihaela Buzărnescu.

Halep, Cîrstea, Ruse, Begu și Bogdan au acces direct în turneu, grație pozițiilor ocupate în clasamentul WTA (19, 27, 52, 62, 69, 81).

Irina Bara (114 WTA) a câștigat cele trei tururi ale calificărilor, în timp ce Mihaela Buzărnescu (118 WTA) a primit un loc pe tabloul principal prin statutul de pierzătoare norocoasă.

