Stefanos Tsitsipas (23 de ani, 5 ATP) și-a apărat cu succes titlul cucerit în 2021 la turneul ATP Masters 1000 de la Monte Carlo. Tenismenul grec l-a învins pe Alejandro Davidovich Fokina (22 de ani, 46 ATP) în ultimul act, scor 6-3, 7-6 (3), la finalul celor 97 de minute de joc.

18 lovituri direct câștigătoare și 29 de erori neforțate a adunat spaniolul Alejandro Davidovich Fokina, care a reușit în această săptămână victorii împotriva liderului ATP, Novak Djokovic, în defavoarea campionului de la Indian Wells, Taylor Fritz, dar și în fața experimentaților David Goffin, respectiv Grigor Dimitrov.

Tsitsipas a trebuit să treacă de Fognini, Djere, Schwartzman, Zverev și Fokina pentru a-și trece în palmares al optulea titlu în circuitul de elită al tenisului masculin.

În sferturi, grecul a supraviețuit unei sperieturi serioase, Schwartzman întorcându-l de la 6-2, 5-2 până la scorul de 4-0 în decisiv, când Tsitsipas a reușit să adune 6 game-uri la rând, contrar tuturor așteptărilor.

The first player outside of the Big 4 to defend a Masters 1000 title since Juan Carlos Ferrero in 2002-2003 Monte-Carlo...@steftsitsipas is THAT special ????#RolexMCMasters pic.twitter.com/QrgBzYvWMD