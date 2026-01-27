GALERIE FOTO „Gând rău” pus Simonei Halep de Sabalenka și Svitolina: românca e depășită doar de Serena Williams la acest capitol

Aryna Sabalenka și Elina Svitolina se apropie de Simona Halep, într-un clasament cu vechime.

Aryna SabalenkaElina SvitolinaSimona HalepAustralian Open 2026Tenis Grand SlamTenis WTA
Calculând până în prezent, de la sfârșitul anului 2012, când ucraineanca Elina Svitolina debuta în turneele de mare șlem, Simona Halep a fost depășită doar de Serena Williams în numărul de sferturi de finală atinse în competițiile majore ale tenisului.

Simona Halep, loc doi într-un clasament care măsoară performanța în turneele de mare șlem

Cu 16 calificări semnate în faza ultimelor opt jucătoare ale întrecerilor de Grand Slam, fosta jucătoare de tenis din Constanța le vede venind din urmă pe Aryna Sabalenka și Elina Svitolina, care au reușit câte 15, respectiv 14 astfel de performanțe.

În vârful acestui clasament publicat de contul oficial de X al Openului Australian stă Serena Williams, cu 21 de calificări în sferturile de finală ale turneelor de mare șlem.

Dacă nu vor apărea surprize majore la Roland Garros, Aryna Sabalenka va reuși să o egaleze pe Simona Halep, iar Elina Svitolina se va apropia la o diferență de o singură calificare.

Calificări în sferturile de finală ale turneelor de mare șlem, calculate din septembrie 2012

  • Serena Williams - 21
  • Simona Halep - 16
  • Aryna Sabalenka - 15
  • Elina Svitolina - 14

Halep, mai bună decât Sabalenka, în meciurile directe

Aryna Sabalenka și Elina Svitolina sunt două dintre jucătoarele cu care Simona Halep a reușit să joace meciuri pasionante.

Împotriva actualului număr 1 WTA, Simona Halep a obținut trei din cinci victorii, dar în fața ucrainencei Elina Svitolina, românca a cedat șase din cele zece jocuri disputate.

Cu toate acestea, între cele patru succese ale Simonei Halep cu Elina Svitolina se numără o semifinală de Wimbledon câștigată în minimum de seturi (2019), dar și o revenire uluitoare, în sferturile Roland Garros 2017, de la 6-3, 5-1 pentru Svitolina. Meciul s-a încheiat în favoarea româncei, scor 3-6, 7-6 (6), 6-0.

