Nadal - Medvedev, finala Australian Open 2022: „Cred că și Novak Djokovic va urmări meciul ăsta.”

Daniil Medvedev (25 de ani, 2 ATP) s-a calificat în a patra finală de turneu de mare șlem a carierei, reușind să îl elimine pe Stefanos Tsitsipas (23 de ani, 4 ATP) în semifinalele Openului Australian, scor 7-6, 4-6, 6-4, 6-1, în 2 ore și 30 de minute de joc.

Campionul Openului American își continuă forma grozavă și se apropie la o victorie de prima poziție în clasamentul ATP. Modificarea ar urma să se facă dacă Medvedev îl învinge pe Nadal în finală, dar doar în luna februarie, o dată ce lui Novak Djokovic i se vor deduce punctele câștigate în ediția precedentă a turneului de la Melbourne.

Rafael Nadal - Daniil Medvedev, a doua întâlnire într-o finală de Grand Slam

Miza istorică a finalei Australian Open 2022:

Rafael Nadal poate cuceri titlul de Grand Slam cu numărul 21, caz în care i-ar depăși pe Roger Federer și Novak Djokovic în clasamentul all-time

Finala Australian Open 2022, Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev va fi a doua ocazie în care spaniolul și rusul se vor duela în ultimul act al unei întreceri de mare șlem, după US Open 2019.

În urmă cu 2 ani și jumătate, Nadal îl învingea pe Medvedev la Flushing Meadows, scor 7–5, 6–3, 5–7, 4–6, 6–4.

Reacția prețioasă a lui Daniil Medvedev despre lupta istorică a marilor tenismeni în turneele de mare șlem

"Grand Slam finals are special... I'm ready."@DaniilMedwed knows what it's like to feature in the final showdown at the #AusOpen ????#AO2022 pic.twitter.com/TFAb39WGJk — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2022

„O să joc din nou împotriva unuia dintre cei mai buni jucători din istorie. E amuzant că înfrunt încă o dată pe cineva care încearcă să ia titlul de mare șlem cu numărul 21. Cred că Rafa era aproape de televizor, data trecută, nu știu cu cine ținea, dar cred că și Novak va urmări meciul acesta.

Țin minte finala cu Rafa de la US Open, a fost prima mea finală, am jucat 5 ore sau ceva pe aproape. Am jucat câteva meciuri de atunci, dar sunt pregătit. Știu că Rafa e un tenismen puternic, va trebui să joc cel mai bun tenis al meu,” a spus Daniil Medvedev în interviul oferit pe teren lui Jim Courier.

Finala Openului Australian, Nadal vs. Medvedev se joacă duminică, 30 ianuarie de la ora 10:30.