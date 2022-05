Tenismenul francez Gilles Simon, fost numărul 6 mondial, şi-a anunţat retragerea, la finalul acestui sezon

"A fost o aventură magică, minunată şi extraordinară. Acesta se va încheia la sfârşitul anului. Nu există tristeţe, nu există regrete. Doar voinţa de a pune tot ce mi-a mai rămas. La fiecare meci, până la final", a scris, pe Twitter, jucătorul de 37 de ani, originar din Nisa.

"Un imens MULŢUMESC tuturor celor care au făcut posibil acest lucru", a adăugat el.

Acum pe locul 158 ATP, Simon a ocupat locul 6 mondial în 2009, după ce cu un an înainte a câştigat turneele de la Bucureşti, Indianapolis şi Casablanca şi a fost finalist la Madrid.

Ce fut une aventure magique, merveilleuse et extraordinaire. Elle s’arrêtera à la fin de l’année. Un énorme MERCI à tous ceux qui l’ont rendue possible.

Il n’y a aucune tristesse, aucun regret. Juste la volonté de mettre tout ce qu’il me reste. Sur chaque match, jusqu’à la fin.