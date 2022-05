Nadal și Djokovic se pot întâlni în sferturi la Roland Garros 2022! Adversarele româncelor în primul tur la Paris

Cap de serie numărul 19 pe tabloul principal al turneului de la Roland Garros, Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) revine la Paris, după absența din 2021 și reprezintă cu cinste un lot de 6 jucătoare din România deja calificate în competiția propriu-zisă, din care mai fac parte Sorana Cîrstea (27 WTA), Gabriela Ruse (52 WTA), Irina Begu (62 WTA), Ana Bogdan (91 WTA) și Irina Bara (114 WTA).

În runda inaugurală, Simona Halep o va întâlni pe Ana Konjuh (66 WTA), pe care o conduce cu 1-0 la meciurile directe, în timp ce Sorana Cîrstea se va duela cu Tatjana Maria. Cea mai captivantă întâlnire directă a turului întâi le va pune față în față Ana Bogdan și Victoria Azarenka.

În turneul masculin, Rafael Nadal și Novak Djokovic au fost repartizați în același sfert de tablou, iar învingătorul ar putea juca împotriva lui Carlos Alcaraz, în semifinale.

În cazul în care niciun favorit nu va fi eliminat, sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros, ediția 2022, vor fi următoarele:

În turneul feminin, sferturile de finală anunțate de tragerea la sorți sunt Iga Swiatek - Karolina Pliskova, Paula Badosa - Aryna Sabalenka, Ons Jabeur - Maria Sakkari și Anett Kontaveit - Barbora Krejcikova.

Printre cele mai interesante meciuri din runda inaugurală se numără Stefanos Tsitsipas - Lorenzo Musetti, Casper Ruud - Jo-Wilfried Tsonga, Denis Shapovalov - Holger Rune, Amanda Anisimova - Naomi Osaka, Kristina Mladenovic - Leylah Fernandez, Kaia Kanepi - Garbine Muguruza și Ana Bogdan - Victoria Azarenka.

Roland Garros 2022 începe duminică, 22 mai și se încheie 14 zile mai târziu, cu finala turneului masculin. Ultimul act al întrecerii feminine este programat pentru ziua de sâmbătă, 4 iunie.

