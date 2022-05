Patrick Mouratoglou nu promite marea cu sarea: ce a răspuns când a fost întrebat dacă Simona Halep e favorită să câștige Roland Garros

Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) și-a redescoperit pasiunea pentru tenis prin relația cu noul său antrenor, Patrick Mouratoglou, iar tehnicianul jucătoarei din România are un singur obiectiv: acela de a o readuce la apogeu.

Antrenorul francez cu origini grecești este conștient însă că Simona Halep nu este favorită la câștigarea Roland Garros 2022, dar a ținut să precizeze că Simona Halep poate învinge pe oricine, în cazul în care își atinge nivelul maxim.

„Patrick mi-a readus focul interior, într-un ritm foarte rapid. Nu mă așteptam la asta, pentru că nu sunt foarte deschisă și îmi e greu să am încredere în cineva, dar atunci când am, pot să fac schimbări.

Felul în care îmi vorbește și modul în care ne antrenăm mă face să fiu mai profesionistă ca înainte. Muncind în fiecare zi, cred că ai o șansă mai bună să revii în top și încep să cred din nou că am jocul de a reveni acolo,” a dezvăluit Simona Halep, într-un interviu acordat CNN.

„Am fost foarte aproape să mă retrag, pentru că am avut cea mai gravă accidentare, și nu am știut cum să o gestionez, la început. Am fost speriată, aveam o încredere scăzută, pentru că simțeam că corpul meu nu mai rezistă.

Am suferit și nu am văzut lumina de la capătul tunelului,” și-a povestit Simona Halep experiența dublei rupturi musculare și a consecințelor accidentării suferite la Roma.

„E Simona Halep favorită la câștigarea turneului?”, a fost întrebat Patrick Mouratoglou, care a răspuns cu seninătate.

„Nu, nu e. Știm cine e favorita, e Iga, dar cred că oricine poate fi învinsă. Când Simona e la apogeu, poate să bată oricine. Așa că planul e simplu, trebuie să o readucem la nivelul ei maxim, iar dacă e posibil, la un nivel chiar mai bun decât înainte,” a precizat antrenorul francez cu origini grecești.

Biggest injury of career ????

Scared and low in confidence ????

The pressure of the pandemic and tennis bubbles ????

"I didn't see any light outside of the tunnel," @Simona_Halep tells @chrissymacCNN #RolandGarros

???? https://t.co/BtbJOCOm7y pic.twitter.com/aWMoDO52IM