Arc peste timp: ce lasă după el Jo-Wilfried Tsonga pentru tenisul francez și mondial. În urmă cu 14 ani, juca singura finală de Grand Slam

N-a avut niciodată eleganța reverului executat cu o mână de colegul său de generație, Richard Gasquet, dar a strălucit mai tare decât Gael Monfils pe terenurile de tenis cu renume în lume. Iar uneori, a fost mai tenace până și decât Gilles Simon.

De o construcție fizică robustă (1,88 metri înălțime și 90 de kilograme în greutate), care a favorizat conturarea unui stil de joc exploziv, în care serviciul redutabil s-a combinat perfect cu un forehand ucigător și o mișcare în teren extraordinară pentru cele 90 de kilograme de masă corporală, Jo-Wilfried Tsonga (36 de ani, 220 ATP) a surprins lumea tenisului cu precădere în deceniul 2008-2017, interval în care a bifat 14 prezențe în săptămâna a doua de concurs a turneelor de mare șlem.

La 36 de ani, Jo-Wilfried Tsonga anunță că va pune racheta în cui după o ultimă participare la Roland Garros 2022 - a 15-a a carierei în care a jucat o finală și șase semifinale în turneele de Grand Slam, dintre care două, tocmai la Paris, în 2013 și 2015.

Pe când nu avea nici 24 de ani împliniți, Jo-Wilfried Tsonga sosea de nicăieri la Melbourne pentru a-i învinge în serie pe Andy Murray, Richard Gasquet, Mikhail Youzhny și Rafael Nadal. Un scurt 6-2, 6-3, 6-2 aplicat celui care a devenit cel mai titrat tenismen din istorie (tot la Melbourne, dar 14 ani mai târziu) a pus un Novak Djokovic de 21 de ani - care îl învingea pe Roger Federer în semifinalele AO 2008 - în gardă, înaintea finalei.

Tsonga a câștigat primul set al finalei Australian Open 2008, dar tenacitatea lui Djokovic a răzbit, după patru seturi, în ceea ce avea să fie primul turneu de mare șlem cucerit de actualul lider ATP (actualmente cu 20 de Grand Slam-uri în palmares).

18 - Jo-Wilfried Tsonga won 18 ATP titles in his career, only Yannick Noah (23) won more among the ???????? players in the Open era. Retired. pic.twitter.com/GN1hJM3hcw