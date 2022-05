Campionii Roland Garros 2022 vor încasa câte 2,2 milioane de euro: sumele colosale puse în joc în turneul de la Paris

Ediția 2022 a turneului de la Roland Garros pune în joc premii financiare care întrec limitele istorice ale competiției de mare șlem din capitala Franței.

Pentru o simplă prezență pe tabloul principal, sportivii vor fi răsplătiți cu câte €62,000, în timp ce câștigătorii probelor individuale vor încasa sume totale în valoare de €2,2 milioane, informează jurnalistul Christopher Clarey.

€43,6 milioane reprezintă totalul sumelor care vor fi acordate jucătorilor implicați în competiția de pe zgura pariziană în acest an, cu €9,24 mai mult decât banii oferiți în ediția anterioară.

2022 French Open/Roland Garros

43.6 million Euros total prize money ($46.02 million)

Up from 34.36 million Euros last year with limited attendance

2022 Singles prize money below in Euros pic.twitter.com/5TiKs4f5B3