IMPRESIONANT | Intr-un singur an, stadionul de la Roland Garros a intinerit cu un secol! "Vom organiza si alte evenimente, nu doar Roland Garros"

Fara niciun teren acoperit pana de curand, Roland Garros era considerat de multi fani ai tenisului cel mai invechit turneu de mare slem dintre cele patru, printre care se mai numara Australian Open, Wimbledon si US Open.

Implinind o promisiune mai veche de zece ani, conform presedintelui Federatiei Franceze de Tenis insusi, Bernard Giudicelli, oficialii din Hexagon au dus la bun sfarsit in acest an planul prin care Arena Philippe Chatrier - care putea gazdui 15,225 de spectatori -, va beneficia de un acoperis retractabil care sa permita continuarea jocului in conditii meteorologice neprielnice.

Francezii au fost nevoiti sa modifice semnificativ structura de rezistenta a stadionului principal din complexul Roland Garros, au distrus gradenele vechi, le-au recladit, timp in care au comandat 11 trote pentru noul acoperis, trote fabricate in apropierea Venetiei.

De 8000 de tone de metal a fost nevoie pentru a aseza structura metalica de sprijin a acoperisului Arenei Philippe-Chatrier, costul acoperisului ridicandu-se la 380 de milioane de euro. Fixata cu cate doua roti zimtate, fiecare trota este directionata sincronic de motoare electrice care permit inchiderea totala a acoperisului cu suprafata de 10,000 de metri patrati in doar 15 minute,

Odata cu aceasta aditie infrastructurala, Bernard Giudicelli a inceput sa viseze frumos si se gandeste la o profitabilitate mult mai crescuta a Arenei Philippe Chatrier incepand cu anul 2021, dar si a intregului turneu de la Roland Garros, incepand cu 2022. "Acoperisul retractabil ar trebui sa fie folosit pentru prima oara in toamna acestui an, la editia 2020 a Roland Garros, iar Arena Suzanne-Lenglen (n.r. a doua ca marime) va avea de asemenea acoperis in trei ani. Ne gandim sa gazduim evenimente sportive si culturale majore pe Arena Philippe Chatrier," a adaugat Giudicelli, care ar putea planui pe termen lung organizarea de campionate europene de baschet, handbal sau volei in complexul Stade Roland Garros, dar si numeroase concerte, in care Arena Philippe Chatrier va fi utilizata ca o sala indoor cu capacitate impresionanta; peste 15,000 de oameni vor putea asista la concerte.