Barbora Krejcikova (33 WTA) este noua campioana la Roland Garros! Favorita Simonei Halep, Anastasia Pavlyuchenkova a cedat finala in 3 seturi

Barbora Krejcikova (33 WTA) este noua campioana a turneului de la Roland Garros.

Barbora Krejcikova este noua campioana a turneului de la Roland Garros. Numarul 33 WTA a invins ocupanta locului 32 mondial, Anastasia Pavlyuchenkova in ultimul act al editiei 2021, scor 6-1, 2-6, 6-4. Este primul titlu de mare slem al carierei pentru sportiva de 25 de ani.

Sportiva din Federatia Rusa s-a confruntat cu mari probleme fizice in zona spatelui si a solicitat time-out medical prelungit la scorul de 5-1 in setul 2. Partida s-a incheiat dupa 2 ore fara 2 minute de joc, Krejcikova castigand cu 10 puncte mai mult decat adversara sa (85-75). A fost un meci asumat de jucatoarea din Cehia, care a dominat-o categoric pe Anastasia Pavlyuchenkova la numarul loviturilor direct castigatoare (34-23), iar diferenta imensa a greselilor nefortate (31-16), favorabila rusoaicei a fost in van pentru ca Pavlyuchenkova sa poata spera la victorie.

"E foarte greu sa pun in cuvinte cum ma simt acum. Nu pot sa cred ca ceea ce s-a intamplat e adevarat. Ultimele cuvinte ale Janei Novotna, inainte sa moara au fost: 'Doar bucura-te de tenis si incearca sa castigi un Grand Slam.' Stiu ca se uita acum la mine, iar tot ce s-a intamplat in aceste doua saptamani i se datoreaza ei. Imi e dor de ea, dar sunt foarte fericita," a declarat Barbora Krejcikova, vizibil emotionata dupa incheierea finalei despre fosta jucatoare de tenis, Jana Novotna.

Performantele incredibile ale Barborei Krejcikova la Roland Garros 2021 nu se opresc aici. Dincolo de trofeul castigat in proba individuala, Krejcikova va juca duminica, 13 iunie finala probei de dublu feminin, alaturi de Katerina Siniakova. Adversarele lor vor fi Iga Swiatek si Bethanie Mattek-Sands.

"Felicitari, Barbora Krejcikova, ai scris istorie! Bucura-te de fiecare clipa a acestei reusite speciale," a fost mesajul transmis de Simona Halep - campioana la Roland Garros in 2018 - pe Twitter.

Favorita Simonei Halep in finala Roland Garros 2021 a pierdut

Finala-surpriza a turneului de la Roland Garros 2021 dintre Anastasia Pavlyuchenkova si Barbora Krejcikova nu a lasat-o fara replica pe Simona Halep, care a prefatat-o cu franchete: "Nu prea m-am uitat la Roland Garros, cred ca in total vreo 2 ore, dar ma bucur pentru jucatoarele care joaca finala. Au muncit toata viata pentru asta. Cred ca Anastasia chiar merita sa castige sa ia trofeul, am jucat impreuna inca din perioada junioratului," spunea Simona Halep vineri, 11 iunie.