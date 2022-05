Nu 5, ci minim 6 românce vom avea pe tabloul principal la Roland Garros! Irina Bara a trecut de toate cele trei tururi din calificări

Irina Bara (27 de ani, 114 WTA) va juca pentru a treia oară pe tabloul principal al turneului de la Roland Garros, după ce a trecut de toate cele trei tururi din calificări.

Sportiva din România și-a asigurat un cec în valoare de €62,000, ajungând în competiția propriu-zisă de simplu.

Turul 3, în care s-a calificat în ediția 2020 a turneului de la Roland Garros este cel mai bun rezultat al Irinei Bara în turneele de Grand Slam.

În finala calificărilor, jucătoarea din județul Bihor a învins-o pe Nao Hibino (215 WTA), scor 7-6 (5), 6-4, după 126 de minute de joc.

Succesul a confirmat victoriile în trei seturi, semnate în primele două runde ale preliminariilor, în care Irina Bara le-a eliminat pe Jesika Maleckova (252 WTA) și Selena Janicjevic (344 WTA).

Mihaela Buzărnescu (118 WTA) se poate alătura și ea celor 6 românce înscrise în competiția individual feminină de la Roland Garros: Simona Halep (19 WTA), Sorana Cîrstea (27 WTA), Gabriela Ruse (52 WTA), Irina Begu (62 WTA) și Ana Bogdan (91 WTA).

„Miki” Buzărnescu va juca în finala calificărilor împotriva suedezei Mirjam Bjorklund (150 WTA), vineri, după ora 11:00.

