Coman, făcut praf: „Un plângăcios!“

Coman, făcut praf: „Un plângăcios!“ Fotbal extern
Amir Kiarash
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Internaționalul român, în vârsta de 28 de ani, a „reușit“ să strice și mai mult imaginea pe care a lăsat-o în urma sa, în Qatar.

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Florinel ComanAl-GharafaQatarromanii din zona araba
Din articol

Florinel Coman a lungit, din păcate, lista foarte mare a jucătorilor români care au dezamăgit crunt în străinătate. 

În cazul fostului golgheter al FCSB-ului, alarmant e că a dat-o în bară, nu la un club de nivel înalt, ci în Qatar, la Al-Gharafa! Mai mult decât atât, în momentul în care această formație l-a împrumutat pe Coman în Italia, la Cagliari, între februarie – mai 2025, Florinel s-a „lipit“ și aici de banca de rezerve. În perioada petrecută în Serie A, românul a adunat doar 258 de minute pe teren, în partea a doua a sezonului 2024-2025.

Florinel Coman, o dezamăgire la Al-Gharafa

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Arabii, enervați de declarațiile lui Coman din România

Sport.ro a anunțat, încă din luna februarie a acestui an, că zilele lui Coman, la Al-Gharafa, sunt numărate. Pe fondul situației sale tot mai proaste, în Qatar, fotbalistul de 28 de ani a început să joace tot mai puțin. Iar pe durata lunii mai, când Al-Gharafa a cucerit Amir Cup 2026, Coman n-a fost folosit deloc!

În aceste condiții, anunțul făcut de Florinel, la capătul amicalului România – Țara Galilor (2-1), cum că a cerut să părăsească Al-Gharafa, a confirmat ceea ce se știa deja. În schimb, a fost o surpriză motivul invocat de Coman pentru eșecul său în fotbalul arab: poziția pe care l-a folosit portughezul Pedro Martins!

Declarațiile lui Coman din România au ajuns, între timp, și în presa arabă. Jurnaliștii de aici au anunțat că Florinel și-a exprimat, în mod clar, dorința de a părăsi Al-Gharafa, supărat că a jucat extremă dreaptă. Văzând cele spuse de internaționalul român, suporterii „leoparzilor“ au luat foc pe rețelele de socializare.

Iată câteva dintre reacțiile fanilor, după declarația lui Coman:

*Fotbalist plângăcios! 

*Coman, un transfer ratat. A ocupat locului unui străin timp de doi ani. Degeaba.

*Coman ar fi trebuit să plece după primul lui sezon la Al-Gharafa. Oare de ce a fost păstrat în lot, deși n-a dat randament?

*Plecarea lui Coman e o veste bună! Avem nevoie de jucători străini care să facă diferența, nu de jucători care să stea pe bancă.

De amintit că, în perioada petrecută la Al-Gharafa, Coman a avut cifre modeste. Bilanțul său vorbește de la sine: 45 de meciuri, 6 goluri și 9 pase de gol. Pe fondul evoluțiilor sale slabe, cota lui Coman a scăzut în patru valuri succesive, după plecarea de la FCSB. În iunie 2024, românul era cotat de transfermarkt.com la 7 milioane de euro. Astăzi, același site îl evaluează la 3 milioane de euro.

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