Sârbul Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) a câștigat al șaselea titlu al carierei în capitala Italiei, după o finală încheiată scor 6-0, 7-6 (5), în defavoarea grecului Stefanos Tsitsipas (23 de ani, 5 ATP).

Partida s-a întins pe durata a 98 de minute de joc, numărul 5 mondial începând-o cu o eficiență extrem de scăzută pe propria servă. În mai puțin de 30 de minute, Djokovic a reușit 3 break-uri, dintre care unul alb.

„A fost o săptămână perfectă,” a spus Novak Djokovic, descriindu-și cele 5 victorii fără set pierdut, reușite împotriva tenismenilor Aslan Karatsev (35 ATP), Stan Wawrinka (361 ATP), Felix Auger-Aliassime (9 ATP), Casper Ruud (10 ATP) și Stefanos Tsitsipas (5 ATP).

Setul doi a consemnat începutul adevărat al finalei, Stefanos Tsitsipas recăpătându-și controlul asupra propriei serve și reușind break-ul în al patrulea game al setului secund.

De la 5-2 însă Tsitsipas a scăzut intensitatea vitezei de deplasare în teren și a părut din ce în ce mai bulversat de jocul solid pe retur aplicat de Djokovic.

Mai stăpân pe sine în tiebreak, Novak Djokovic a câștigat cu 7-5 și a câștigat al 38-lea titlu ATP Masters 1000 al carierei.

Djokovic și-a asigurat și un premiu financiar generos, în valoare de €836,355, în timp ce Tsitsipas se va bucura mai mult de urcarea pe locul 4 în clasamentul ATP, în care îl depășește pe Rafael Nadal, decât de cele €456,720 încasate în urma calificării în finală, la Roma.

