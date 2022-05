Ce bine că matematica nu e totul! Unde indică istoria că se va opri Simona Halep în ediția 2022 a turneului de la Roland Garros

Trecutul și complexitatea statisticilor întinse pe o durată lungă nu înseamnă aproape nimic în tenisul feminin. O aritmetică superficială poate fi confundată cu superstiția, dar, în cazul în care istoria se va dovedi un indiciu relevant, iată ce ne spune ea, prin intermediul unei medii a rezultatelor obținute de Simona Halep în ultimele 5 participări la Roland Garros.

Deși un parcurs linear pare să ridice probabilitatea unui viitor rezultat, acesta a fost deseori demontat în circuitul de elită destinat femeilor din „Sportul Alb”, dovadă stând titlul cucerit de Marion Bartoli, spre finalul carierei, la Wimbledon 2013 sau reușita neașteptată a Barborei Krejcikova de la Roland Garros 2021.

Pentru că aritmetică poate ajuta însă la gestionarea așteptărilor, fanii Simonei Halep se pot folosi de o simplă medie a rezultatelor obținute de jucătoarea din România pentru a estima un posibil, dar inexact parcurs potențial în ediția din acest an a turneului de mare șlem de la Paris.

Luând în considerare rezultatele semnate la ultimele cinci participări în Grand Slam-ul parizian, Simona Halep este așteptată să se oprească fie în faza sferturilor, fie în semifinalele Roland Garros 2022, penultimul act având o probabilitate mai ridicată (60%, față de 40%).

În plus, palmaresul Simonei Halep cu noul său antrenor, Patrick Mouratoglou numără 4 victorii din 6 meciuri jucate.

Istoricul limitat al acestui aspect scade valoarea probabilității la victorie a Simonei Halep, dar, pur matematic, Halep are un procentaj de 66% al meciurilor câștigate, raportate la totalul partidelor jucate.

Procentajul, corelat cu un număr total de 7 meciuri pe care Simona Halep le poate juca la Roland Garros indică un parcurs similar cu calculul de mai sus, jucătoarea din România urmând să câștige între 4 și 5 partide, care i-ar aduce o calificare în sferturi sau semifinale, în cazul în care va urma cursul istoriei.

Dacă va respecta șirul statistic al victoriilor bifate sub comanda lui Patrick Mouratoglou - lucru care nu poate fi garantat de nimeni și nimic, având în vedere imprevizibilitatea uriașă a unui turneu de mare șlem - Simona Halep are o probabilitate de 62% de a fi eliminată în semifinale și de 38% de a părăsi competiția după faza sferturilor.

