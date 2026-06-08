Vestea carierei pentru jucătorul lui FCSB

Joao Paulo (28 de ani), mijlocașul lui FCSB, a obținut o calificare istorică la Cupa Mondială alături de naționala Capului Verde, iar în această vară va avea ocazia de a înfrunta o mulțime de staruri pe tărâm american.

Joao Paulo îl va avea adversar direct pe Lamine Yamal în Spania - Capul Verde

În primul meci de la Cupa Mondială, contra Spaniei, programat luni, 15 iunie, de la ora 19:00, Joao Paulo va înfrunta cel mai dificil adversar din carieră. Selecționerul Luis de la Fuente tocmai a confirmat că Lamine Yamal va fi apt pentru primul joc de la turneul final, după ce în ultimele săptămâni a acuzat probleme medicale.

"Nico Williams, Lamine Yamal și Victor Munoz progresează din punct de vedere al recuperării. Toți trei cred că vor fi disponibili pentru primul meci. Sunt vești grozave", a spus De La Fuente, potrivit Mundo Deportivo, adăugând că starul Barcelonei are însă șanse mici de a fi integralist la primul joc.

Având în vedere că la echipa națională este folosit de obicei pe postul de fundaș stânga, Joao Paulo ar urma să îl aibă ca adversar direct chiar pe Lamine Yamal. Ulterior, pe 22 și 27 iunie, Capul Verde va înfrunta Uruguay și Arabia Saudită în grupa H de la CM 2026.