Vestea carierei pentru jucătorul lui FCSB

Vestea carierei pentru jucătorul lui FCSB CM 2026
SPORT.RO
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Campionatul României dă doi jucători la Cupa Mondială din această vară - mijlocașul Joao Paulo de la FCSB și atacantul Jovo Lukic de la U Cluj.

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SpaniaCapul VerdeLamine YamalLuis de la Fuentejoao paulo
Din articol

Joao Paulo (28 de ani), mijlocașul lui FCSB, a obținut o calificare istorică la Cupa Mondială alături de naționala Capului Verde, iar în această vară va avea ocazia de a înfrunta o mulțime de staruri pe tărâm american.

Joao Paulo îl va avea adversar direct pe Lamine Yamal în Spania - Capul Verde

În primul meci de la Cupa Mondială, contra Spaniei, programat luni, 15 iunie, de la ora 19:00, Joao Paulo va înfrunta cel mai dificil adversar din carieră. Selecționerul Luis de la Fuente tocmai a confirmat că Lamine Yamal va fi apt pentru primul joc de la turneul final, după ce în ultimele săptămâni a acuzat probleme medicale.

"Nico Williams, Lamine Yamal și Victor Munoz progresează din punct de vedere al recuperării. Toți trei cred că vor fi disponibili pentru primul meci. Sunt vești grozave", a spus De La Fuente, potrivit Mundo Deportivo, adăugând că starul Barcelonei are însă șanse mici de a fi integralist la primul joc.

Având în vedere că la echipa națională este folosit de obicei pe postul de fundaș stânga, Joao Paulo ar urma să îl aibă ca adversar direct chiar pe Lamine Yamal. Ulterior, pe 22 și 27 iunie, Capul Verde va înfrunta Uruguay și Arabia Saudită în grupa H de la CM 2026.

  • Joao Paulo a jucat în ambele meciuri amicale ale Capului Verde înaintea Cupei Mondiale: 3-0 vs. Serbia și 3-0 vs. Bermuda.
  • 41 de meciuri și un gol a strâns până acum Joao Paulo la naționala Capului Verde

Joao Paulo, la shooting-ul pentru CM 2026

Foto: Getty Images

  • Joao paulo cm 2026 6
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Lamine Yamal, la primul Mondial din carieră

Desemnat recent cel mai valoros fotbalist din lume de către CIES, cu o cotă de piață de 358 de milioane de euro, Lamine Yamal (18 ani) se va afla la prima ediție de Cupă Mondială din carieră.

Starul Barcelonei a debutat la naționala de seniori a Spaniei în 2023, când avea doar 16 ani și o lună, iar la EURO 2024 a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător al turneului final.

Yamal vine după un sezon excelent la Barcelona, alături de care a câștigat titlul în LaLiga. Fotbalistului de 18 ani a marcat 24 de goluri și a oferit 18 pase decisive în toate competițiile.

La amicalul Spania - Irak 1-1, disputat joi, Lamine Yamal a fost menajat și nu a făcut parte din lot. Pentru ibericii urmează un ultim test înaintea Mondialului - amicalul cu Peru, programat marți dimineață.

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