Iga Swiatek, foarte mândră de propria performanță din semifinala cu Simona Halep: „Am fost mai puternică mental!”

Iga Swiatek va juca a treia finală de turneu WTA a sezonului, după ce a dispus de Simona Halep, scor 7-6, 6-4, într-o oră și cincizeci de minute de joc, în semifinala competiției WTA 1000 de la Indian Wells.

Sportiva din Polonia (4 WTA) în vârstă de 20 de ani va urca pe locul 2 în ierarhia mondială, secondând-o pe australiana Ashleigh Barty și devansându-le pe Aryna Sabalenka și Barbora Krejcikova. Este cea mai înaltă clasare atinsă de Swiatek în scurta carieră derulată până în prezent.

Iga Swiatek: „În meciurile anterioare cu Simona simțeam că nu am nimic de pierdut. Acum, m-am adaptat statutului de favorită.”

„E o nebunie, sincer. La începutul turneului, nu mă așteptam să ajung în finală, pentru că, după victoria de la Doha, credeam că va fi foarte greu. A fost, cu siguranță, este peste așteptările mele. Sunt foarte fericită.

Nu știu, sincer, în precedentele meciuri cu Simona am simțit că nu am nimic de pierdut, pentru că nu eu eram favorită. Acum, am fost jucătoarea mai bine clasată, am jucat bine. A trebuit să mă adaptez acestui nou mod de a privi lucrurile când am intrat pe teren.

A fost stresant, cu siguranță, dar am luptat până la sfârșit și am fost mai puternică din punct de vedere mental. Simona e foarte puternică din punct de vedere mental, nu renunță niciodată, așa că am încercat să stau mai bine la acest capitol și sunt foarte mândră de mine că am reușit,” a declarat Iga Swiatek în interviul oferit pe teren, după victoria semnată în defavoarea Simonei Halep, notează Digi Sport.