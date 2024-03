Liderul WTA a învins-o, fără drept de apel, pe Maria Sakkari, scor 6-4,6-0, la finalul unui meci care a durat doar 69 de minute.

În urma acestui succes, Iga Swiatek a ajuns la opt succese în turneele WTA Masters 1000, la care se adaugă și cele patru trofee de Grand Slam.

Rack 'em up, Iga! ????

That's 8 WTA 1000 titles in the trophy cabinet for World No.1 @iga_swiatek ????#TennisParadise pic.twitter.com/FjykezwmTA