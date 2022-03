Admiratorul secret căruia Simona Halep i-a dedicat calificarea în semifinale la Indian Wells: „Vine peste tot în lume ca să mă susțină!”

Simona Halep a trecut cu 6-1, 6-1 de Petra Martic în sferturile de finală ale competiției WTA 1000 de la Indian Wells. Durata jocului a însumat numai 53 de minute.

Sportiva din România nu a făcut nicio referire la starea fizică diminuată a adversarei din Croația, în interviul oferit pe teren, declarându-se însă extrem de satisfăcută de propria prestație.

Simona Halep: „Cred că am jucat cel mai bun tenis din acest an.”

„A fost un meci grozav. Cred că am jucat cel mai bun tenis din acest an. Mă face să fiu super fericită.

Știam că va fi un meci greu împotriva ei. În 2018, meciul cu ea a fost mult mai lung, mai dificil. Azi m-am simțit grozav, am fost într-o misiune: am vrut să fiu concentrată pe planul meu de joc și am reușit să fac asta destul de bine,” a spus Simona Halep.

Chestionată cu privire la secretul care i-a făcut obținerea victoriei atât de facilă, Simona Halep a replicat: „Mi-am spus că returul meu trebuie să fie foarte puternic, pentru că are un serviciu cu kick, iar la înălțimea mea e greu de returnat. M-am antrenat mai mult pe retur în aceste zile, iar totul a funcționat foarte bine,” a adăugat Simona Halep.

Înainte să încheie interviul, Simona Halep i-a mulțumit unui suporter român din tribune, pe nume George, pentru susținerea acordată în mod regulat, la diverse turnee din circuitul WTA.

„Tipul acela, George vine peste tot în lume ca să mă susțină. Vreau să îi mulțumesc că a venit să mă sprijine din nou,” a spus Simona Halep, în încheiere.