Un meci cât o sută! Dacă o bate pe Iga Swiatek, Simona Halep o lasă pe Maria Sharapova în umbra istoriei și se apropie de top 10 WTA

Aflată pentru a patra oară în semifinalele turneului WTA 1000 de la Indian Wells, Simona Halep nu va lupta împotriva Igăi Swiatek doar pentru calificarea în ultimul act al competiției din California.

Miza partidei este uriașă pentru jucătoarea din Constanța. După ce și-a asigurat continuitatea statutului de „primă rachetă” a României, învingând-o pe Sorana Cîrstea în optimile de finală, Simona Halep poate face un pas relevant pentru a se apropia de îndeplinirea obiectivului de a reveni în top 10 WTA.

O victorie în defavoarea Igăi Swiatek îi conferă Simonei Halep un surplus de 260 de puncte WTA, ecart care o conduce până pe locul al 14-lea în ierarhia mondială.

În clasamentul WTA LIVE, Simona Halep se situează pe poziția 19, cu 2222 de puncte, iar o prezență în finala de la Indian Wells ar conduce-o la un total de 2482 de puncte, pe locul 14 WTA.

Simona Halep ar deveni vecină de clasament cu Emma Răducanu, față de care ar avea un deficit de 217 puncte.

Dacă ar câștiga turneul, Simona Halep nu ar câștiga semnificativ mai mult în clasamentul WTA, ci ar depăși-o exclusiv pe Emma Răducanu, începând săptămâna viitoare pe locul 13 mondial.

Schedule for Friday:

????????Simona Halep vs ????????Iga Swiatek - Not Before 6pm PDT Event time, 03:00 EET Saturday Rou, 01:00 Saturday GMT, 9pm EDT US.#IndianWells pic.twitter.com/krpG6P0FMi