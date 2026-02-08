Pe final de meci, a fost un adevărat haos pe teren.

Raportul întocmit de Rareș Vidican după bătaia din finalul meciului CFR - U Cluj

Cristiano Bergodi a sărit la gâtul lui Andrei Cordea, după ce fotbalistul l-ar fi înjurat, lucru negat însă de jucătorul lui CFR Cluj. A fost nevoie de intervenția jucătorilor ambelor echipe pentru a-i calma pe cei doi, însă conflictul a escaladat, iar Bergodi l-a bruscat și pe Karlo Muhar.

Atât Bergodi, cât și Cordea s-au ales însă cu cartonașe roșii din partea centralului Rareș Vidican.

A doua zi după meci s-a aflat ce a scris arbitrul Rareș Vidican în raportul întocmit la finalul jocului: ”Andrei Ioan Cordea – cartonaș roșu pentru injurii adresate băncii tehnice a echipei Universitatea Cluj.

Cristiano Bergodi – cartonaș roșu pentru prinderea de ceafă a unui jucător al echipei CFR Cluj”, se arată în raportul arbitrului, conform Fanatik.

Reacție dură din partea lui Daniel Pancu

Daniel Pancu a răbufnit după scandalul care a marcat finalul derby-ului de pe ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia, și s-a arătat revoltat de faptul că un antrenor străin își permite să facă astfel de gesturi în campionatul României.

”Antrenor străin să bată jucătorii? Dacă eram în străinătate, eu eram arestat. Știu ce vorbesc foarte bine. Am intrat în teren cu Elveția, nu am atins pe nimeni și m-au făcut toți. Nu am cuvinte, nu am cuvinte! Românii, românii!

Să vină un străin în țară să-mi bată jucătorul pe teren? Nu există, nu există așa ceva! Nu e adevărat, nu la final! Voia din minutul 85 să intre pe teren. Îl ținea toată banca lui U Cluj. Nu e normal. Suntem în România! Antrenor străin să-mi bată mie jucătorii în țara mea?

Nu mai vorbesc despre fotbal. Nu am ce vorbi. Erau favoriți, au avut o zi în plus de odihnă, au toate condițiile. O victorie uriașă. La revedere!”, a spus Daniel Pancu.