Simona Halep, așteptată la un turneu de mare anvergură: "Bine ai revenit!"

Românca va putea evolua din nou, căci perioada de suspendare a început din octombrie 2022, iar de atunci au trecut 16 luni, timp în care Simona Halep a încercat să-și apere nevinovăția.

Ieșită din clasamentul WTA, Simona Halep se va baza pe invitații pentru a putea participa la primele competiții, în următoarele luni.

Ediția din 2024 debutează pe data de 6 martie, iar Simona Halep nu are nicio șansă să participe, însă oficialii competiției i-au transmis că o așteaptă la anul.

"Bine ai revenit, Simona! Abia așteptăm să te vedem la anul", a fost mesajul postat pe contul de X al turneului american.

Simona Halep a câștigat trofeul de la Indian Wells, în 2015.

Welcome back, @Simona_Halep ????

We can't wait to see you next year in #TennisParadise ???? pic.twitter.com/7r6P3YKFJA