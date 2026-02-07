OFICIAL Cătălin Cîrjan a semnat: ”Mult succes!”

Cătălin Cîrjan a semnat: ”Mult succes!” Superliga
Cătălin Cîrjan (23 de ani) a făcut un pas important pentru viitorul său.

Catalin CirjanDinamo
Mijlocașul și căpitanul lui Dinamo a fost în centrul atenției în această iarnă, când clubul a primit o ofertă de 4,5 milioane de la Metalist Harkov pentru transferul internaționalului român. Cîrjan a decis, însă, să rămână la echipa sa de suflet.

În repetate rânduri, Cîrjan a spus că își dorește să câștige un trofeu alături de Dinamo, iar după ce le-a zis ”pas” ucrainenilor a venit și o ofertă de prelungire a contractului din partea ”câinilor”.

În cursul zilei de sâmbătă, Dinamo a făcut anunțul oficial. Cele două părți au semnat o nouă înțelegere, valabilă până în 2029. Cel mai probabil, ”roș-albii” i-au pus în contract și clauza de reziliere anunțată, de cinci milioane de euro.

Cătălin Cîrjan și-a prelungit contractul cu Dinamo

„Atunci când rațiunea și sentimentele se împletesc!

Începutul poveștii a avut loc la începutul lunii iulie 2024. După o experiență nereușită, Cătălin a semnat cu Dinamo, clubul lui de suflet, pe care l-a iubit din copilărie și la a cărui reconstrucție a pus serios umărul, alături de colegii săi, staff-ul sportiv și cel administrativ.

Nu a durat mult și a devenit un favorit al tribunelor – un copil care și-a pus toată ambiția, experiența acumulată în străinătate și, mai presus de toate, iubirea față de Dinamo în slujba echipei și a clubului.

Au existat oferte, este adevărat, însă iubirea și ambiția de a câștiga un trofeu alături de clubul pe care îl iubește cu adevărat au fost mai presus de orice oportunitate apărută în cale.

Astăzi, Cătălin este căpitanul echipei. A jucat 69 de meciuri, a înscris de 12 ori și a oferit 7 pase decisive.

Iar noi ne bucurăm să anunțăm că am ajuns la un acord privind prelungirea contractului până la 30.06.2029 cu Cătălin Cîrjan!

Mult succes, Cătălin! Să fii sănătos și să ai parte de cât mai multe realizări și bucurii în tricoul lui Dinamo!”, a transmis Dinamo, pe rețelele de socializare.

La Dinamo, Cîrjan a bifat 12 goluri în 68 de apariții, dar și șapte pase decisive. Fotbalistul poartă pe braț banderola de căpitan la formația dirijată de Zeljko Kopic și este cel mai bine cotat jucător din echipă, cu o valoare de piață de 2,5 milioane de euro.

Dinamo, pe locul trei în Superligă

Dinamo este pe locul trei în campionatul nostru, cu 48 de puncte, la un singur punct distanță de următoarele două clasate, Universitatea Craiova și Rapid.

Cu oltenii, Dinamo va avea meciul direct luni, iar în cazul unui succes poate trece pe primul loc în Superligă, după 26 de etape.

