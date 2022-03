Nu se mai întoarce din America! Simona Halep a făcut anunțul care îi schimbă sezonul de zgură: la ce turneu va participa în premieră

La 30 de ani, Simona Halep (26 WTA) are deschiderea și flexibilitatea de a încerca turnee noi în circuitul WTA. Deși a exprimat în repetate rânduri că își dorește să joace pe zgura verde de la Charleston, sportiva din România nu și-a acordat acest privilegiu până în acest an, întrucât decizia aglomerează programul sezonului de zgură.

În ultima apariție online, Simona Halep îi îndeamnă pe fanii tenisului din Statele Unite ale Americii să vină la stadion pentru a o vedea în turneul WTA 500 de la Charleston, programat în perioada 4-10 aprilie.

Primul tur al competiției din Charleston va avea loc la o zi după finala întrecerii WTA 1000 de la Miami, în care Simona Halep speră să fie implicată.

Având în vedere proximitatea calendaristică a competițiilor de la Miami și Charleston, Simona Halep nu va mai reveni în România, după încheierea participării sale în turneul din Florida, ci va face o deplasare scurtă, până în Carolina de Sud.

Turneul WTA 500 de la Charleston poate juca un rol strategic important în îndeplinirea obiectivului Simonei Halep de a reveni în top 10 WTA, jucătoarea din Constanța neavând niciun punct de apărat în această competiție, care nu se suprapune cu alte turnee la care obișnuia să joace înainte.

Pentru a-și maximiza însă performanța în clasamentul WTA, Simona Halep are nevoie de un parcurs solid la Charleston, urmat de o singură săptămână de pauză, care să preceadă o prezență convingătoare în turneul WTA 500 de la Stuttgart (18-24 aprilie), unde a jucat semifinală în sezonul anterior.

A message from @Simona_Halep to all of our @CreditOneBank #CharlestonOpen fans. ???????? This #GrandSlam champ is bringing the heat to the #Lowcountry in just 16 days! ???? Will you be there to watch as she steps onto the green clay for the first time? pic.twitter.com/zQ0bjz841S