Partida FC Botoșani - Metaloglobus București se joacă duminică, 8 februarie, de la ora 17:00, pe Stadionul Municipal din Botoșani, și poate fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro.

Botoșănenii ocupă locul 6, cu 39 de puncte după 25 de etape, dar traversează o perioadă dificilă. Echipa lui Leo Grozavu nu are nicio victorie în 2026, cu trei înfrângeri și un egal în ultimele patru runde. Mailat este golgheterul echipei, cu 8 reușite. Pentru acest meci, FC Botoșani nu se va putea baza pe Bordeianu, Ilaș, Francisco Junior și Sadiku.

De cealaltă parte, Metaloglobus este pe ultimul loc, cu doar 11 puncte, și are cel mai slab bilanț defensiv din campionat, 54 de goluri primite.

Bucureștenii nu au câștigat niciun meci în deplasare în acest sezon și vin după patru înfrângeri consecutive. În tur, FC Botoșani s-a impus fără emoții, scor 2-0.