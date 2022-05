Scene memorabile în prima zi de antrenamente pentru favoriți, la Roland Garros 2022. Rafael Nadal, Simona Halep și Iga Swiatek au fost jucătorii care s-au bucurat de cel mai consistent public prezent în tribune, campionul cu 13 titluri la Paris adunând mii de oameni în Arena Philippe Chatrier pentru o simplă sesiune de antrenament.

Simona Halep și Iga Swiatek s-au întâlnit din nou la antrenament, repetând ritualul de la Roma, unde s-au antrenat împreună, înaintea competiției.

Iga. Simona.

More of this, please ????#RolandGarros pic.twitter.com/On3KX3sHx0