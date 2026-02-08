Cele două echipe sunt vecine de clasament, ambele cu câte 37 de puncte. Oțelul este pe locul 9, în timp ce FCSB ocupă poziția a 10-a.

Pentru campioana României, victoria este esențială în lupta pentru play-off. Un succes ar duce-o la 40 de puncte și la un singur punct de locul 6.

Oțelul Galați – FCSB, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00!

FCSB vine după două victorii consecutive, 1-0 cu Csikszereda și 2-1 cu FC Botoșani, dar are probleme serioase de lot. Ngezana, Graovac și Cisotti sunt accidentați, iar Ofri Arad nu este refăcut complet.

De cealaltă parte, Oțelul rămâne o echipă solidă pe teren propriu și speră să revină după rezultatele recente mai slabe, 0-0 cu FC Botoșani și 0-1 cu Universitatea Craiova. Paul Iacob este suspendat, iar Andrei Rus lipsește din cauza unei accidentări.

În tur, FCSB s-a impus cu 1-0, printr-un penalty marcat de Florin Tănase.