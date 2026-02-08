Francezii, dați pe spate de un fotbalist de la FCSB: „Între vis și realitate”

Parcursul „roș-albaștrilor” a fost oscilant în acest sezon.

Juri Cisotti
FCSB
La momentul redactării acestui articol, FCSB ocupă locul 10 în Superligă, cu cinci etape rămase din sezonul regulat. 

Campioana României este la patru puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de CFR Cluj, ardelenii având însă un meci în plus disputat.

FCSB a adunat 10 victorii, șapte remize și opt înfrângeri, dar vine după două succese consecutive, ambele pe teren propriu, cu FC Botoșani și Csikszereda.

Unul dintre jucătorii de bază ai echipei este, fără îndoială, Juri Cisotti. Italianul transferat iarna trecută de la Oțelul Galați a devenit rapid un om-cheie în angrenajul FCSB. La 32 de ani, mijlocașul este cotat la 800.000 de euro de Transfermarkt și traversează unul dintre cele mai bune sezoane ale carierei.

Francezii, dați pe spate Juri Cisotti: „Între vis și realitate”

Cisotti a bifat nu mai puțin de 40 de meciuri în acest sezon, în toate competițiile, reușind cinci goluri și nouă pase decisive. Evoluțiile sale constante nu au trecut neobservate nici în afara României.

Publicația franceză TeamFootball.fr i-a dedicat un amplu material, sugestiv intitulat: „De la liga a treia din România la Europa League. Incredibila odisee a lui Juri Cisotti la FCSB”.

Francezii au scris, printre altele, și despre parcursul FCSB-ului din Europa League, acolo unde echipa patronată de Gigi Becali a terminat pe locul l27, cu șapte puncte strânse după opt meciuri.

„Acum trei ani, Juri Cisotti juca în anonimatul ligii a treia din România. Astăzi, este titular incontestabil la FCSB și joacă în Europa contra unor echipe precum Fenerbahce, Feyenoord sau Bologna. Fotbalul are puterea de a răsturna o viață fără avertisment”, notează francezii.

FCSB revine pe teren chiar astăzi, în deplasare la Oțelul Galați, într-un meci programat de la ora 20:00, care poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.

