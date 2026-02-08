Francezii, dați pe spate de un fotbalist de la FCSB: „Între vis și realitate”

La momentul redactării acestui articol, FCSB ocupă locul 10 în Superligă, cu cinci etape rămase din sezonul regulat.

Campioana României este la patru puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de CFR Cluj, ardelenii având însă un meci în plus disputat.

FCSB a adunat 10 victorii, șapte remize și opt înfrângeri, dar vine după două succese consecutive, ambele pe teren propriu, cu FC Botoșani și Csikszereda.

Unul dintre jucătorii de bază ai echipei este, fără îndoială, Juri Cisotti. Italianul transferat iarna trecută de la Oțelul Galați a devenit rapid un om-cheie în angrenajul FCSB. La 32 de ani, mijlocașul este cotat la 800.000 de euro de Transfermarkt și traversează unul dintre cele mai bune sezoane ale carierei.