Revenită în Serie A după un sezon în liga a doua, Sassuolo ocupă locul 11 în campionat cu 29 de puncte.

Formația pregătită de Fabio Grosso traversează o perioadă bună și vine după două victorii consecutive, lucru care nu s-a mai întâmplat din luna octombrie.

Sassuolo - Inter Milano, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:00

Pe teren propriu, Sassuolo a câștigat patru meciuri în acest sezon și are un istoric surprinzător de favorabil cu Inter, pe care a învins-o de 10 ori în cele 23 de dueluri directe din Serie A.

De cealaltă parte, Inter traversează o perioadă excelentă. Echipa lui Cristi Chivu este neînvinsă de 11 etape în campionat și ocupă primul loc în clasament.

Un succes la Reggio Emilia ar putea mări diferența față de AC Milan la opt puncte. În etapa trecută, „nerazzurrii” au câștigat fără emoții cu Cremonese, scor 2-0, prin golurile marcate de Lautaro Martinez și Piotr Zielinski.