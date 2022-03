Starea de spirit a Simonei Halep după eliminarea de la Indian Wells. Prima reacție a sportivei din România: „E dureros”

Simona Halep (30 de ani, 26 WTA) s-a prezentat liniștită la conferința de presă susținută după înfrângerea suferită în semifinala ediției 2022 a turneului WTA 1000 de la Indian Wells.

Depășită scor 7-6, 6-4 de Iga Swiatek (20 de ani, 4 WTA), sportiva din România ia lucrurile pozitive din săptămâna cu 4 victorii reușite în California și afirmă că rămâne cu o încredere de sine crescută, la finalul acestei întreceri.

„Am avut destule şanse şi este dureros când pierzi astfel un set. Chiar şi aşa, dacă aş fi câştigat primul set, eram departe de victorie”, a spus Simona Halep când a fost întrebată de primul set al semifinalei cu Iga Swiatek, în care a avut 2 mingi de set în tiebreak, la scorul de 6-4.

Deși a fost bulversată emoțional pe moment, în tiebreak-ul primului set, când și- rupt racheta înainte ca setul să se încheie, Simona Halep a precizat că încrederea de sine și nivelul de joc au revenit la cotele dorite.

„Rămân cu încredere după acest meci. Este prima săptămână în care am simţit că am atins nivelul pe care mi-l doresc. A fost un meci bun pentru mine. Am avut câteva ocazii, dar nu am reuşit să profit de ele.

Un meci greu, în care Iga jucat foarte bine. Tot meritul îi revine pentru că a fost mai concentrată în momentele importante”, a adăugat Simona Halep, în fața jurnaliștilor americani.

Turneul WTA 1000 de la Miami (23 martie - 3 aprilie) este următoarea competiție la care Simona Halep va participa, urmată de o prezență în premieră la WTA 500 Charleston (4-10 aprilie), care va fi primul turneu pe zgură jucat de româncă în actuala stagiune.

Q. Was that first set one of the best sets you've played that you didn't win eventually?

HALEP: Yeah, for sure. I had many chances and it's really painful when you lose a set like that. But still, I was far, even if I would have won the first set. But at least I was close. pic.twitter.com/SbmrAr9mRI