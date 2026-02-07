VIDEO EXCLUSIV Momentul zero al finalei Transylvania Open 2026. Finalistă în prima ediție, Simona Halep i-a înmânat trofeul Soranei Cîrstea

Momentul zero al finalei Transylvania Open 2026. Finalistă în prima ediție, Simona Halep i-a înmânat trofeul Soranei Cîrstea Tenis
Simona Halep și Sorana Cîrstea au conturat un nou moment istoric, care va fi ținut minte ca unul dintre vârfurile celei mai bune generații din istoria tenisului feminin românesc.

Sorana CirsteaSimona HalepTransylvania OpenTransylvania Open 2026Tenis WTATurneu WTA Cluj-Napoca
Simona Halep îi înmânează Soranei Cîrstea trofeul Malvensky, la finala Transylvania Open 2026

Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) a devenit prima jucătoare de tenis din România care iese câștigătoarea Openului Transilvaniei, în proba individuală.

Dacă primele încercări, avute de Simona Halep, Gabriela Ruse și Ana Bogdan au sfârșit în eșec, în ultimele acte ale competițiilor din 2021, 2023, respectiv 2024, Sorana Cîrstea a deschis un capitol care poate fi continuat de Jaqueline Cristian sau Gabriela Ruse, în anii următori.

Simona Halep a lăudat jocul Soranei Cîrstea din ediția 2026 a Openului Transilvaniei

În cadrul ceremoniei de premiere, Simona Halep - ambasador onorific al turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca - i-a înmânat Soranei Cîrstea trofeul Malvensky.

„Ai jucat foarte bine,” a fost văzută Simona Halep transmițându-i Soranei Cîrstea, în momentul cel mai emoționant al finalei de la Transylvania Open.

Halep, cel mai bun sfat posibil pentru Cîrstea: „Bucură-te!”

Simona Halep i-a urat succes Soranei Cîrstea și a sfătuit-o să se bucure de momentul deosebit pe care îl trăiește.

Sorana Cîrstea a zâmbit larg, primind elegantul trofeu care, conform propriilor sale declarații, „încununează toate eforturile depuse în ultimii douăzeci de ani de carieră.”

Sorana Cîrstea a câștigat al patrulea titlu WTA al carierei

Câștigătoare la Tashkent în 2008, la Istanbul, în 2021 și la Cleveland, în 2025, Sorana Cîrstea adaugă acum Cluj-Napoca, 2025, ca reper în cariera sa de jucătoare profesionistă de tenis.

Longevitatea, mai presus de orice element, a condus-o pe Sorana Cîrstea înspre acest privilegiu, de a intra într-un club select, alături de Simona Halep, care cuprinde lista jucătoarelor din țara noastră care au reușit să câștige un turneu WTA organizat în România.

Sorana Cîrstea va redeveni, începând de luni, 9 februarie, prima rachetă a României, la 36 de ani fără 2 luni.

  • Urmărește momentul special, cu Simona Halep aclamată la Cluj-Napoca precum se întâmpla în urmă cu un deceniu, când participa, în tricoul României, la Fed Cup!
Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea campioana transylvania open
Sorana cirstea 070226 primul game set 2
