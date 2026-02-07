CFR Cluj - ”U” Cluj se joacă ACUM: „bombardament“ la poarta gazdelor! Ocazii uriașe, ratate pe bandă

Newcastle - Brentford, SHOW cu 5 goluri pe VOYO! "Coțofenele" continuă seria neagră

A devenit prima campioană din România la Transylvania Open și s-a dus țintă spre lojă: pe cine a salutat Sorana Cîrstea prima dată

Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) a devenit prima jucătoare de tenis din România care iese câștigătoarea Openului Transilvaniei, în proba individuală.

Dacă primele încercări, avute de Simona Halep, Gabriela Ruse și Ana Bogdan au sfârșit în eșec, în ultimele acte ale competițiilor din 2021, 2023, respectiv 2024, Sorana Cîrstea a deschis un capitol care poate fi continuat de Jaqueline Cristian sau Gabriela Ruse, în anii următori.

Simona Halep a lăudat jocul Soranei Cîrstea din ediția 2026 a Openului Transilvaniei

În cadrul ceremoniei de premiere, Simona Halep - ambasador onorific al turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca - i-a înmânat Soranei Cîrstea trofeul Malvensky.

„Ai jucat foarte bine,” a fost văzută Simona Halep transmițându-i Soranei Cîrstea, în momentul cel mai emoționant al finalei de la Transylvania Open.