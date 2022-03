„Întotdeauna mă face să zâmbesc.” Cine este bărbatul cu care Simona Halep s-a pozat la Indian Wells. „Ai frânt inimile tuturor”

Simona Halep a jucat în turneul demonstrativ TieBreak Tens, premergător startului turneului propriu-zis WTA 1000 de la Indian Wells, dar a pierdut în fața numărului 3 WTA, bielorusa Aryna Sabalenka.

Punctul focal nu a fost plasat însă pe rezultat, ci pe întreținerea unei atmosfere plăcute publicului californian. Simona Halep a fost în ton cu bucuria și relaxarea americanilor de a organiza acest turneu și a oferit un interviu călduros la încheierea partidei.

Andrew Krasny, gazdă a Tennis Channel și MC în turneul de la Indian Wells a făcut o remarcă îndrăzneață la finalul discuției cu Simona Halep, spunând că multor americani li s-au frânt inimile, după ce au aflat că s-a căsătorit.

„O mulțime de inimi frânte, în rândul bărbaților, acum că te-ai căsătorit, dar îți urăm mult succes în turneul de la Indian Wells,” i-a transmis crainicul Andrew Krasny Simonei Halep, înaintea începerii meciurilor oficiale în competiția din California.

Simona Halep a râs cu poftă, reacționând la cuvintele MC-ului, alături de care s-a pozat după meciul jucat în TieBreak Tens, împotriva Arynei Sabalenka.

„Întotdeauna mă face să zâmbesc,” a scris Simona Halep într-un Instastory care o arată făcându-și selfie alături de comentatorul Andrew Krasny.

Interview with Simona Halep after her match against Aryna Sabalenka in the Tie Break Tens tournament. pic.twitter.com/hn3pk7aYTb