Pancu, ironizat după ce a explodat la adresa italianului Bergodi: "Prostia nu are limite"

Pancu, ironizat după ce a explodat la adresa italianului Bergodi: "Prostia nu are limite" Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Daniel Pancu, antrenorul lui CFR Cluj, a avut o reacție foarte dură la adresa lui Cristiano Bergodi, după derby-ul câștigat cu Universitatea Cluj, 3-2.

TAGS:
Daniel PancuCristiano BergodiCFR ClujU ClujGelu Duminica
Din articol

Finalul derby-ului din Gruia a adus un conflict între jucătorii celor două echipe, iar ulterior între Cristian Bergodi, antrenorul Universității, și jucătorii lui CFR.

Sociologul Gelu Duminică a taxat declarația lui Daniel Pancu

Extrem de nervos, Bergodi a intrat pe teren după ultimul fluier și s-a îndreptat amenințător către Andrei Cordea, cel care - susțin cei de la U Cluj - l-ar fi înjurat pe italian. Ulterior, antrenorul lui U Cluj l-a îmbrâncit și pe Karlo Muhar, iar cei din staff l-au potolit cu greu.

Bergodi nu a apărat la interviuri de după joc, invocând că nu se simte bine. În schimb, Daniel Pancu s-a prezentat la flash-interviu și la conferința de presă, însă a stat doar câteva zeci de secunde, perioadă în care a urlat și a susținut că "mă simt un nimeni în țara mea", având în vedere că "vine un străin în țară să-mi bată jucătorul pe teren"

Sociologul Gelu Duminică a taxat declarațiile lui Pancu, neînțelegând ce relevanță are naționalitatea unui antrenor într-o situație precum cea în care Bergodi a fost implicat.

"'Antrenor străin să-mi bată jucătorii în țara mea?' se întreba dl Pancu la finalul meciului de aseară dintre CFR și U.Cluj, în timpul conferinței de presă.

Pe această logică, dacă antrenorul CFR era urmașul lui Decebal și Traian, gesturile incalificabile ale dlui Bergodi ar fi fost mai de înțeles. Că doar bătea neaoș. Tradițional și dacic. Cu varză, viezure și mânz. Așa, dacă a sărit la bătaie scrâșnind vorbele lui Traian, e nașpa", a scris Gelu Duminică, într-o postare pe Facebook care se încheie cu un citat în limba latină: "Stultitia sine fine est!", adică "Prostia nu are limite".

Scandalul izbucnit la finalul meciului

Foto: IMAGO

  • Imago1072200804
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

VIDEO Daniel Pancu, conferință de presă după CFR Cluj - U Cluj 3-2

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate
Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate
ULTIMELE STIRI
Andrei Cordea, OUT după scandalul cu Dan Nistor și Cristiano Bergodi
Andrei Cordea, OUT după scandalul cu Dan Nistor și Cristiano Bergodi
Ioan Varga bagă mâna adânc în buzunar după bătaia din CFR – U Cluj! Suma plătită imediat după derby
Ioan Varga bagă mâna adânc în buzunar după bătaia din CFR – U Cluj! Suma plătită imediat după derby
Lovitură încasată de Kurt Zouma! Chinezii au aflat și refuză să îl mai transfere
Lovitură încasată de Kurt Zouma! Chinezii au aflat și refuză să îl mai transfere
„Îmi era frică să cred asta”. Patrick Ciorcilă și Sorana Cîrstea, dezvăluiri despre „săptămâna magică” de la Transylvania Open 2026
„Îmi era frică să cred asta”. Patrick Ciorcilă și Sorana Cîrstea, dezvăluiri despre „săptămâna magică” de la Transylvania Open 2026
Andrei Cordea s-a dus „glonț” la Dan Nistor când dădea interviu! Ce s-a întâmplat
Andrei Cordea s-a dus „glonț” la Dan Nistor când dădea interviu! Ce s-a întâmplat
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristiano Bergodi, OUT după bătaia din Gruia?! U Cluj a reacționat oficial

Cristiano Bergodi, OUT după bătaia din Gruia?! U Cluj a reacționat oficial

Momentul zero al finalei Transylvania Open 2026. Finalistă în prima ediție, Simona Halep i-a înmânat trofeul Soranei Cîrstea

Momentul zero al finalei Transylvania Open 2026. Finalistă în prima ediție, Simona Halep i-a înmânat trofeul Soranei Cîrstea

Englezii au reacționat categoric după ce Radu Drăgușin a intrat în Manchester United - Tottenham: ”Nu a reușit să facă asta. Nota 6”

Englezii au reacționat categoric după ce Radu Drăgușin a intrat în Manchester United - Tottenham: ”Nu a reușit să facă asta. Nota 6”

Cătălin Cîrjan a semnat: ”Mult succes!”

Cătălin Cîrjan a semnat: ”Mult succes!”

Andrei Cordea, exces de sinceritate la interviu: ”M-a înjurat de familie și l-am înjurat înapoi tot drumul”

Andrei Cordea, exces de sinceritate la interviu: ”M-a înjurat de familie și l-am înjurat înapoi tot drumul”

A devenit prima campioană din România la Transylvania Open și s-a dus țintă spre lojă: pe cine a salutat Sorana Cîrstea prima dată

A devenit prima campioană din România la Transylvania Open și s-a dus țintă spre lojă: pe cine a salutat Sorana Cîrstea prima dată



Recomandarile redactiei
Andrei Cordea, OUT după scandalul cu Dan Nistor și Cristiano Bergodi
Andrei Cordea, OUT după scandalul cu Dan Nistor și Cristiano Bergodi
Ioan Varga bagă mâna adânc în buzunar după bătaia din CFR – U Cluj! Suma plătită imediat după derby
Ioan Varga bagă mâna adânc în buzunar după bătaia din CFR – U Cluj! Suma plătită imediat după derby
Lovitură încasată de Kurt Zouma! Chinezii au aflat și refuză să îl mai transfere
Lovitură încasată de Kurt Zouma! Chinezii au aflat și refuză să îl mai transfere
Bogdan Stoica și-a făcut KO adversarul la K-1 World GP! Faraoni a fost scos pe targă + Ce a urmat pentru luptătorul român
Bogdan Stoica și-a făcut KO adversarul la K-1 World GP! Faraoni a fost scos pe targă + Ce a urmat pentru luptătorul român
„Îmi era frică să cred asta”. Patrick Ciorcilă și Sorana Cîrstea, dezvăluiri despre „săptămâna magică” de la Transylvania Open 2026
„Îmi era frică să cred asta”. Patrick Ciorcilă și Sorana Cîrstea, dezvăluiri despre „săptămâna magică” de la Transylvania Open 2026
Alte subiecte de interes
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Oficialii lui Rapid au răbufnit la adresa lui Cristiano Bergodi: "Am aflat ce s-a întâmplat. Nu e normal!"
Oficialii lui Rapid au răbufnit la adresa lui Cristiano Bergodi: "Am aflat ce s-a întâmplat. Nu e normal!"
Victor Angelescu, mesaj important după numirea lui Bogdan Lobonț la Rapid
Victor Angelescu, mesaj important după numirea lui Bogdan Lobonț la Rapid
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
CITESTE SI
Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate

stirileprotv Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

stirileprotv SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

O româncă a desfigurat un bărbat într-un bar din Italia. A primit 8 ani de închisoare și ar putea plăti o despăgubire uriașă

stirileprotv O româncă a desfigurat un bărbat într-un bar din Italia. A primit 8 ani de închisoare și ar putea plăti o despăgubire uriașă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!