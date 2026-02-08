Pancu, ironizat după ce a explodat la adresa italianului Bergodi: "Prostia nu are limite"

Finalul derby-ului din Gruia a adus un conflict între jucătorii celor două echipe, iar ulterior între Cristian Bergodi, antrenorul Universității, și jucătorii lui CFR.

Sociologul Gelu Duminică a taxat declarația lui Daniel Pancu

Extrem de nervos, Bergodi a intrat pe teren după ultimul fluier și s-a îndreptat amenințător către Andrei Cordea, cel care - susțin cei de la U Cluj - l-ar fi înjurat pe italian. Ulterior, antrenorul lui U Cluj l-a îmbrâncit și pe Karlo Muhar, iar cei din staff l-au potolit cu greu.

Bergodi nu a apărat la interviuri de după joc, invocând că nu se simte bine. În schimb, Daniel Pancu s-a prezentat la flash-interviu și la conferința de presă, însă a stat doar câteva zeci de secunde, perioadă în care a urlat și a susținut că "mă simt un nimeni în țara mea", având în vedere că "vine un străin în țară să-mi bată jucătorul pe teren"

Sociologul Gelu Duminică a taxat declarațiile lui Pancu, neînțelegând ce relevanță are naționalitatea unui antrenor într-o situație precum cea în care Bergodi a fost implicat.

"'Antrenor străin să-mi bată jucătorii în țara mea?' se întreba dl Pancu la finalul meciului de aseară dintre CFR și U.Cluj, în timpul conferinței de presă.

Pe această logică, dacă antrenorul CFR era urmașul lui Decebal și Traian, gesturile incalificabile ale dlui Bergodi ar fi fost mai de înțeles. Că doar bătea neaoș. Tradițional și dacic. Cu varză, viezure și mânz. Așa, dacă a sărit la bătaie scrâșnind vorbele lui Traian, e nașpa", a scris Gelu Duminică, într-o postare pe Facebook care se încheie cu un citat în limba latină: "Stultitia sine fine est!", adică "Prostia nu are limite".