Care Shuai Peng? Ashleigh Barty, reacție incredibilă când a fost întrebată despre fostul lider WTA, care a dispărut în China

Începutul lunii noiembrie și finalul anului 2021 au consemnat creșterea unui val imens de atenție format în jurul fostei ocupante a locului 1 WTA în clasamentul de dublu, Shuai Peng.

Sportiva chinezoaică a fost dată dispărută timp de aproape trei săptămâni, după ce a șters o postare publicată pe Weibo, în care îl acuza de viol pe fostul vicepremier, Zhang Gaoli.

Mișcarea a produs numeroase reacții și a acaparat mass-media timp de peste o săptămână, în procesul de a afla informații despre starea jucătoarei implicându-se până și președintele Americii, Joe Biden.

Se pare însă că Ashleigh Barty - număr 1 WTA - nu are obiceiul de a urmări știrile în timpul turneelor, întrucât nu a putut să-i răspundă jurnalistei care a întrebat-o ce crede despre fenomenul creat în jurul lui Shuai Peng la Melbourne.

În această săptămână, un anumit segment al spectatorilor prezenți la Melbourne au purtat tricouri cu mesajul 'Unde este Shuai Peng?', această întrebare fiind folosită ca hashtag pe Twitter pentru a aduna sute de mii de postări ale fanilor îngrijorați de starea lui Peng.

Inițial, acestora li s-a interzis să intre în arene cu aceste tricouri, după care organizatorii Australian Open au intervenit, le-au permis accesul și au scris într-un comunicat că încurajează acest demers.

Între timp, Shuai Peng a apărut în public, dar majoritatea aparițiilor au fost surprinse de televiziunea de stat chineză, prin urmare nu este cunoscut dacă fosta jucătoare de tenis se află realmente în libertate sau este constrânsă de puterile politice din țară.

„Aș vrea să te întreb despre Shuai Peng. Mai devreme săptămâna asta, câțiva activiști au purtat tricouri pe care era imprimat mesajul: 'Unde este Shuai Peng?' Acum ei strâng bani pentru a produce și mai multe tricouri pentru a le oferi spectatorilor care vor să le poarte în timpul finalei turneului feminin. Ce crezi despre asta și îți pasă dacă ei poartă tricourile în tribune?”, a fost întrebarea adresată liderei WTA, Ashleigh Barty.

Favorita gazdelor a oferit un răspuns neașteptat, spunând: „Ca să fiu complet sinceră cu tine, nu am urmărit-o. Nu am văzut nimic din cele întâmplate. Nu vreau să mă deconectez de la tenisul meu când sunt acasă sau la turneu. Nu am văzut ce s-a întâmplat, ca să pot să îți dau un răspuns, îmi pare rău,” au fost cuvintele exprimate de dubla campioană de Grand Slam.

Declarația australiencei poate constitui un motiv major de îngrijorare cu privire la solidaritatea care există în lumea tenisului. Deși un sport individual, o mare parte a jucătorilor din ATP și WTA și-au unit forțele pentru a pune presiune asupra autorităților chineze, până în momentul în care Peng a apărut în public și a declarat că este în siguranță.

Curios cu privire la acest caz e că Nick Kyrgios - prezență cunoscută pentru caracterul său lipsit de grijă - s-a implicat activ în creșterea numărului de persoane conștiente de situație, în timp ce compatrioata sa, Ashleigh Barty - cunoscută ca un simbol al seriozității și o fire prietenoasă, lăudată de colegele din circuit - nu a părut să fie la curent cu lucrurile întâmplate la Melbourne în aceste zile.

Nick Kyrgios on Peng Shuai: “Something's obviously not right … we need more awareness about it. We can't forget about her. We have to use our platforms as athletes. I think we're obligated to do that, we're obligated to speak up.” @NickKyrgios thank you for speaking out legend pic.twitter.com/NBS13eHnj4