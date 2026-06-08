Alegerile de la Fenerbahce pun capăt speculațiilor: ce decizie s-a luat în privința lui Calhanoglu

Candidatul învins, Hakan Safi, promisese în campania electorală mutări răsunătoare pe piața transferurilor. Pe lista acestuia se aflau nume precum Mason Greenwood, Luis Suarez, Merih Demiral și mijlocașul lui Inter Milano, Hakan Calhanoglu .

Pleacă Ionuț Radu de la Celta Vigo? Mutarea neașteptată pe care o pregătesc spaniolii

Simona Halep și-a rezumat cariera în câteva cuvinte, înaintea meciului de retragere. Evenimentul de la Cluj, sold out

FCSB nu mai este cea mai valoroasă echipă din Superliga! Cine a urcat pe primul loc + cel mai scump fotbalist din campionat

Transferul lui Calhanoglu pică

Odată cu victoria lui Yildirim, speculațiile privind plecarea jucătorului turc din Serie A s-au încheiat.

„Am încercat să aduc entuziasm și o gură de aer proaspăt. Am promis investiții serioase și transferuri consistente la Fenerbahce. Chiar am pregătit contractele”, a spus Safi la finalul scrutinului.

Fostul candidat și-a asigurat susținătorii de devotamentul său față de club, deși s-a arătat dezamăgit de direcția votului: „Comunitatea Fenerbahce a ales diferit. Preferă să rămână ancorați în trecut, să trăiască cu trecutul. Îl felicit pe președintele Aziz. Sper să aibă succes. Sunt un soldat al lui Fenerbahce, la dispoziția sa. Comunitatea noastră a considerat acest lucru potrivit, îl felicit pe adversar”, a transmis acesta.

Astfel, formația milaneză are șanse mari să-și păstreze mijlocașul central pentru viitoarea stagiune. Clubul din Italia îl așteaptă pe Calhanoglu să se alăture lotului după încheierea meciurilor de la Cupa Mondială.