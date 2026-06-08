VIDEO Simona Halep și-a rezumat cariera în câteva cuvinte, înaintea meciului de retragere. Evenimentul de la Cluj, sold out

Simona Halep și-a rezumat cariera în câteva cuvinte, înaintea meciului de retragere. Evenimentul de la Cluj, sold out Tenis
Marcu Czentye
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Simona Halep, pe deplin împăcată, în raport cu ce a reușit în sportul profesionist.

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Simona HalepDarren Cahillmeci de retragereSports FestivalCluj-NapocaPro TV
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Simona Halep s-a retras din tenisul profesionist la numai 33 de ani, o vârstă care nu mai coincide obligatoriu cu gândul finalului activității de sportivă.

Din nefericire, accidentările din partea finală a carierei au grăbit decizia Simonei Halep de a nu insista la nesfârșit cu intenția de a-și prelungi timpul petrecut în circuitul WTA.

Simona Halep, „împăcată” cu performanțele reușite în tenis: „Consider că mi-am depășit toate limitele.”

La această hotărâre a contribuit inclusiv argumentul potrivit căruia Simona Halep reușise deja să culeagă suficiente victorii notabile în tenis pentru a putea părăsi cu mintea liniștită sportul care a făcut-o cunoscută în întreaga lume. Ipoteza a fost confirmată de singurul număr unu WTA oferit de România, într-o declarație acordată înainte de meciul de retragere.

„Sunt foarte împăcată cu faptul că am încheiat această carieră minunată. Consider că mi-am depășit toate limitele și am dat tot ce am avut mai bun. Este emoționant, e puțin copleșitor, dar o iau ca atare și sper să mă pot bucura acolo, pe teren,” anticipează Simona Halep evenimentul care va fi transmis de PRO TV și VOYO, sâmbătă, 13 iunie, de la ora 17:00.

Simona Halep

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Simona Halep a vândut toate biletele pentru sărbătorirea carierei sale

Darren Cahill, Andrei Pavel, Gael Monfils și Elina Svitolina sunt doar câteva dintre numele pregătite de organizatori pentru a omagia cariera Simonei Halep.

Fosta jucătoare de tenis și-a invitat apropiații la ultima apariție oficială pe terenul de tenis. „Da, sunt foarte multe persoane apropiate care vor veni la eveniment. Înseamnă mult. Sunt convinsă că voi avea emoții. Sper să nu plâng pe teren, dar se închide un capitol.

Chiar dacă s-a închis anul trecut, acum este evenimentul oficial, sărbătorirea carierei mele. Va fi cu cei mai apropiați oameni ai mei și cu oamenii care au fost alături de mine întreaga carieră,” a adăugat Simona Halep.

64 de săptămâni petrecute ca număr unu mondial, două titluri de mare șlem și 24 de trofee ridicate în circuitul de elită al tenisului feminin - reperele carierei Simonei Halep, unica jucătoare din țara noastră care a urcat pe locul întâi al clasamentului mondial.

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