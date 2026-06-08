Simona Halep s-a retras din tenisul profesionist la numai 33 de ani, o vârstă care nu mai coincide obligatoriu cu gândul finalului activității de sportivă.

Din nefericire, accidentările din partea finală a carierei au grăbit decizia Simonei Halep de a nu insista la nesfârșit cu intenția de a-și prelungi timpul petrecut în circuitul WTA.

Simona Halep, „împăcată” cu performanțele reușite în tenis: „Consider că mi-am depășit toate limitele.”

La această hotărâre a contribuit inclusiv argumentul potrivit căruia Simona Halep reușise deja să culeagă suficiente victorii notabile în tenis pentru a putea părăsi cu mintea liniștită sportul care a făcut-o cunoscută în întreaga lume. Ipoteza a fost confirmată de singurul număr unu WTA oferit de România, într-o declarație acordată înainte de meciul de retragere.

„Sunt foarte împăcată cu faptul că am încheiat această carieră minunată. Consider că mi-am depășit toate limitele și am dat tot ce am avut mai bun. Este emoționant, e puțin copleșitor, dar o iau ca atare și sper să mă pot bucura acolo, pe teren,” anticipează Simona Halep evenimentul care va fi transmis de PRO TV și VOYO, sâmbătă, 13 iunie, de la ora 17:00.