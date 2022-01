Scandal după scandal în Australia! Mesajele pentru Shuai Peng, sportiva care a acuzat de viol un fost vicepremier chinez, au fost interzise la AO! Răspunsul organizatorilor

Tenismena l-a acuzat de viol pe fostul vicepremier chinez Gaoli Zhang, iar la scurt timp după asta a fost dată dispărută, reapărând ulterior în luna decembrie, într-un clip alături de legendarul baschetbalist Yao Ming.

Deși nu a mai vorbit nimic despre mărturisirile sale, în numele său au fost pornite proteste, care continuă și în prezent. Mai mult, conducerea circuitului profesionist feminin de tenis a decis, la sfârșitul anului trecut, să anuleze toate turneele WTA programate în perioada următoare în China, până la lămurirea situaţiei lui Peng Shuai.

Protestatarii care militează pentru libertatea lui Peng au mers și la Australian Open, fiind protagoniștii ultimei controverse, după scandalul cu Novak Djokovic, expulzat în urma procesului cu Guvernul Australiei.

A fost demarată o mișcare numită „Unde este Shuai Peng?”, iar protestatarii au făcut bannere și tricouri pentru a cere dreptate. Cei care au vrut să intre la Australian Open au avut însă parte de o surpriză neplăcută.

Pe rețelele de socializare au apărut diferite clipuri, în care protestatarilor le sunt confiscate bannere-le și tricourile dedicate tenismenei. Persoana surprinsă cu bannere avea bilete achiziționate și intenționa să intre la un meci, însă nu i s-a permis accesul decât după ce și-a dat jos tricoul și a renunțat la banner.

BREAKING - Australian Open security call in police on human rights activists @pakchoi_boi @maxmokchito for wearing “Free Peng Shuai” shirts, try force @pakchoi_boi to take off shirt in public area right next to @naomiosaka training session - the most vocal athlete on Peng Shuai pic.twitter.com/qAPPmEJEZt