Fostul internațional belgian, Divock Origi, a fost legitimat opt ani la Liverpool, în perioada 2014 - 2022, unde a câștigat tot ce se putea cu clubul de pe Anfield Road.
Sub comanda lui Jurgen Klopp, Origi și-a trecut în CV trofeul Champions League (2019), campionatul Angliei (2020), Supercupa UEFA (2020), Campionatul Mondial al Cluburilor (2020), FA Cup (2022) și Carabao Cup (2022).
Divock Origi s-a retras la doar 31 de ani! Belgianul a câștigat tot ce se putea cu Liverpool
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La două luni după ce a împlinit 31 de ani, Origi a anunțat într-o postare publicată pe rețelele social media în această după-amiază că s-a retras din fotbal.
”Scopul meu în acest joc, ca jucător, a fost împlinit. Mi-am trăit visurile din copilărie: să joc pe cele mai mari scene și să câștig cele mai mari trofee. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru tot.
Fanilor mei din întreaga lume, care m-au ajutat să strălucesc: fiecare moment iconic, fiecare gol, fiecare pagină de istorie pe care am scris-o împreună vor fi pentru întotdeauna ale noastre.
Fiecărui club, tuturor antrenorilor și coechipierilor care mi-au fost alături, vă mulțumesc. M-ați format în feluri care merg mult dincolo de teren.
Să reprezint Belgia, națiunea mea, purtând în același timp Kenya, rădăcinile mele, a fost o bucurie. Iar familiei mele și celor apropiați… fără voi, nu sunt omul care sunt astăzi. Vă voi fi recunoscător pentru totdeauna.
Misiunea este completă. Acum pășesc spre următoarea mea chemare. Mai multe din această călătorie urmează…”, a scris Divock Origi.
Produs de KFC De Zwaluw Wiemismeer (1998–99) și KRC Harelbeke (1999–2001), Origi a fost legitimat la juniorii lui Genk și LOSC Lille, la prima echipă a lui Lille, la Liverpool, Wolfsburg, AC Milan și Nottingham Forest.
Cele mai multe apariții le-a bifat la Liverpool, 175, unde și-a trecut în cont 41 de goluri și 17 pase decisive. Opt ani a fost legitimat la clubul de pe Anfield Road.