Ashleigh Barty s-a apucat de băut când a auzit câți bani câștigă după succesul la Australian Open

Ashleigh Barty (25 de ani, 1 WTA) a învins-o în două seturi pe Danielle Collins (28 de ani, 30 WTA), scor 6-3, 7-6 în finala Openului Australian 2022. Partida s-a încheiat după 87 de minute și a înregistrat un final pasionant, favorita gazdelor reușind o revenire de la 1-5 în setul secund.

Urmărită de Russell Crowe în timpul finalei și felicitată de Rod Laver și Darren Cahill după meci, Ashleigh Barty nu a luat în serios interviul oferit unei televiziuni australiene, la mai puțin de o oră de la încheierea finalei. Câștigătoarea de la Melbourne a băut o bere în studio-ul Wide World of Sports.

$2,098,031 este suma acordată de organizatorii Openului Australian campionilor din probele individuală, suma care va fi taxată mai puțin pentru Ashleigh Barty și mai mult pentru unul dintre cei doi finaliști ai probei masculine, Rafael Nadal sau Daniil Medvedev.

Jucătorul mai bun al finalei masculine va încasa cu 45% mai puțin, adică peste un milion de dolari americani, $1,156,918.

Aus Open champ? We'll drink to that Ash! ????#AusOpen - live on Channel 9 and 9Now. Ad-Free Live & On Demand on Stan Sport pic.twitter.com/opjazzqQuw