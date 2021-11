„Unde este Peng Shuai?” Diferențele dintre presa europeană și presa de stat din China: cum s-a raportat dispariția sa

De negăsit de două săptămâni, după ce l-a acuzat pe fostul vice-premier al Chinei, Zhang Gaoli de abuz sexual, povestea fostei lidere WTA, Shuai Peng, este relatată în maniere total opuse în presa occidentală, respectiv chineză.

Dacă în urmă cu câteva zile, televiziunea de stat din China, CGTN publica un mail atribuit jucătoarei de tenis, prin care se transmitea că Shuai Peng este în siguranță și că și-ar dori ca WTA să confirme cu ea însăși publicarea de noi informații despre acest subiect, un jurnalist al aceleiași televiziuni, Shen Shiwei a publicat pe Twitter o serie de imagini cu Shuai Peng, pretinzând că aceasta s-ar relaxa și s-ar bucura de weekend.



