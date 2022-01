„Îl știu pe Kyrgios de când era un grăsuț din Canberra!” Replica lui Nick: „Vreau să câștig dracului Australian Open

Visul copilăriei continuă pentru Nicholas Kyrgios și Thanasi Kokkinakis. Echipa australiană de dublu s-a calificat în semifinalele Openului Australian, învingând capii de serie numărul 6 - echipa formată din Tim Puetz și Michael Venus - scor 7-5, 3-6, 6-3.

Kyrgios și Kokkinakis vor juca prima semifinală de Grand Slam a carierelor lor împotriva dublului argentiniano-spaniol alcătuit din Horacio Zeballos și Marcel Granollers, favoritți numărul 3 la câștigarea turneului.

„E ireal. Când eram mici, jucam aici în Melbourne Park, iar să fim în semifinale acum... să fiu sincer, eu nu mi-am terminat treaba. Vreau să câștig dracului turneul ăsta!”, a declarat Nick Kyrgios după victoria semnată într-o atmosferă incredibilă.

„Nu vrem nimic altceva, susținerea asta e perfectă,” a precizat Thanasi Kokkinakis. „Sper că Craig se uită, aș vrea să ne programeze din nou pe terenul ăsta,” a adăugat Kokkinakis, transmițându-i un mesaj clar directorului turneului, Craig Tiley.

Aussie, Aussie, Aussie ????????@tkokkinakis & @nickkyrgios reach their first Grand Slam semifinal with a 7-5 3-6 6-3 upset over No.6 seeds Tim Puetz & Michael Venus.#AusOpen · #AO2022

????: @wwos · @espn · @eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/5NEQrJWGZM