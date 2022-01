Ashleigh Barty a spulberat-o pe eleva lui Darren Cahill, Anisimova: un fan a cerut-o în căsătorie în timpul meciului

Ashleigh Barty (25 de ani, 1 WTA) a rezistat replicii Amandei Anisimova în optimile de finală ale Openului Australian, învingând-o pe sportiva din SUA (20 de ani, 60 WTA) în minim de seturi, scor 6-4, 6-3.

După ce a salvat mingi de meci pentru a elimina câștigătoarea en-titre a turneului de la Melbourne, Naomi Osaka, eleva lui Darren Cahill s-a înclinat în fața liderului mondail după numai 74 de minute de joc.

Favorita gazdelor a ridicat în picioare publicul prezent în Arena Rod Laver, care a savurat deopotrivă rezultatul și jocul impresionant din punct de vedere tehnic al campioanei en-titre de la Wimbledon, Barty lovind 23 de winnere.

???????? Brilliant Barty ????????@ashbarty knocks out Amanda Anisimova 6-4 6-3 to advance to her fourth consecutive #AusOpen quarterfinal ✨

